Η Jennifer Lawrence λέει «όχι» στο ρετούς – Δείχνει στο φακό την κυτταρίτιδά της και αποθεώνεται

Η Jennifer Lawrence, γνωστή για την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό της, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται την αλήθεια, ούτε τη δική της ούτε του φακού. Σε ειδική προβολή της νέας της ταινίας «Die My Love», η 35χρονη ηθοποιός εξήγησε γιατί αρνήθηκε να κάνει ρετούς στις γυμνές σκηνές της, επιμένοντας να διατηρηθεί η φυσικότητα των πλάνων. «Δεν με νοιάζει το γυμνό. Δεν είμαι ευαίσθητη σε αυτό», δήλωσε η Jennifer Lawrence, προσθέτοντας ότι ήθελε η σκηνοθέτιδα Lynne Ramsay «να έχει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία». Η ηθοποιός τόνισε πως η εγκυμοσύνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της, καθώς τη βοήθησε να αποδεχθεί το σώμα της χωρίς ανασφάλειες.

«Η εγκυμοσύνη μού αφαίρεσε κάθε άγχος για την εμφάνιση. Πριν από το “No Hard Feelings”, έκανα δίαιτα, δεν έτρωγα υδατάνθρακες και γυμναζόμουν. Όμως, στα γυρίσματα του “Die My Love”, δούλευα 15 ώρες την ημέρα και ήμουν απλώς κουρασμένη. Τι να έκανα; Να μην έτρωγα;» ανέφερε με ειλικρίνεια. Η Jennifer Lawrence θυμήθηκε μια χαρακτηριστική στιγμή από τα γυρίσματα, όταν της έστειλαν ένα κοντινό πλάνο από σκηνή όπου φαινόταν κυτταρίτιδα και τη ρώτησαν αν ήθελε να τη διορθώσουν ψηφιακά. «Τους είπα “Όχι. Αυτό είναι σώμα.”», αποκάλυψε.

Για την ηθοποιό, η εμπειρία αυτή ήταν βαθιά απελευθερωτική. «Ήταν πολύ λυτρωτικό να μην ανησυχώ πια για το πώς δείχνω», εξήγησε, αναφερόμενη στον ρόλο της Grace, μιας νέας μητέρας που βιώνει ψύχωση μετά τον τοκετό στο σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ «Die My Love». Η Jennifer Lawrence, η οποία έχει δύο γιους με τον σύζυγό της Cooke Maroney, έχει μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση των παιδιών της. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό The New Yorker είχε αποκαλύψει: «Κάθε φορά που κοιμόταν το μωρό, νόμιζα ότι ήταν νεκρό. Σκεφτόμουν ότι έκλαιγε επειδή δεν του άρεσε η ζωή του ή εγώ. Ένιωθα πως έκανα τα πάντα λάθος».

Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δέθηκε ιδιαίτερα με τον συμπρωταγωνιστή της Robert Pattinson, καθώς και οι δύο είναι νέοι γονείς. «Δεθήκαμε μιλώντας για τα παιδιά μας, όποιος έχει γίνει γονιός το ξέρει, το μόνο που θέλεις είναι να δείχνεις φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών σου. Αυτό κάναμε κι εμείς», είπε χαμογελώντας.

Το «Die My Love», σε σκηνοθεσία Lynne Ramsay, είναι ένα ψυχολογικό δράμα που εξερευνά τα όρια της μητρότητας, της απώλειας και της ψυχικής αντοχής, με την Jennifer Lawrence να παραδίδει μία από τις πιο ώριμες και αφοπλιστικά ειλικρινείς ερμηνείες της καριέρας της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

