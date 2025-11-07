MadWalk Banner
TV 07.11.2025

Grand Hotel: Ο Πέτρος «εισβάλλει» στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

grand hotel
Καταιγιστικές εξελίξεις θα σημειωθούν στα επόμενα επεισόδια που θα προβληθούν 9 με 12 Νοεμβρίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel, τα οποία θα προβληθούν 09 με 12 Νοεμβρίου.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταφεύγουν στον αστυνόμο Κομνηνό, ενώ εκείνος ανακρίνει τον Βλάσση για την δολοφονία της Ρεγγίνας Θωμοπούλου. Η Φρίντα, κόντρα σε όλους, παίρνει την απόφαση να αναλάβει την υπεράσπισή του. Ο Άρης παγιδεύει τον Ρήγα για να κάνει την λάθος κίνηση, ενώ η Αλίκη βρίσκει στο δωμάτιο του Αλέξανδρου τον φάκελο της υπόθεσης της Βασιλικής. Η μεγάλη αλήθεια για τον πραγματικό δολοφόνο της έρχεται στο φως… Σ’ ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η Σμαρούλα διαβάζει ένα γράμμα της Αλίκης, ενώ δίπλα της, εκείνος που όλοι έχουν για νεκρό, ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του…

Η Αλίκη, οργισμένη, αντιμετωπίζει ευθέως την Σοφία για την δολοφονία της Βασιλικής και αποφασίζει να την καταδώσει στην αστυνομία, αψηφώντας πως δικαιοσύνη για τον Πέτρο και την οικογένειά του σημαίνει την καταστροφή της δικής της οικογένειας. Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα του, όμως τα προβλήματα υγείας παραμένουν. Η σχέση του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο φτάνει στο απροχώρητο και ο Χαραλάμπης αποφασίζει να κλέψει από το σπίτι του τα συμφωνητικά που υπέγραψαν οι πρόσφυγες…

Η Αλίκη μπλοφάρει και καταφέρνει τον Αλέξανδρο να της πει την αλήθεια για την γνωριμία του με τον Άρη, μέσω του Χατζημήτρου. Η Αλίκη μιλάει στον Άρη για όσα έμαθε κι εκείνος της παραδέχεται πως είναι αλήθεια. Αυτό τους φέρνει πιο κοντά… όταν τους βλέπει η Φρίντα και γίνεται έξαλλη. Ο Ρήγας βρίσκει ένα σημείωμα που γράφει «Nα είσαι στην σάλα στις δέκα». Παίρνει το όπλο του και κατεβαίνει… Ένα κομμάτι που παίζει στο πιάνο θα τον οδηγήσει σε εφιαλτικές στιγμές του παρελθόντος, με τον Διονύση να τον παρακολουθεί στενά. Ο Πέτρος, εξαντλημένος ακόμη στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνει μία και μόνη λέξη: «Αλίκη»…

Το παρ’ ολίγον φιλί φέρνει αμηχανία στην Αλίκη και στον Άρη, ενώ πληγώνει την Φρίντα που ζητάει απ’ την Αλίκη εξηγήσεις, με τον Βλάσση να προσπαθεί να είναι συνεχώς δίπλα της. Ο Ρήγας καταρρέει, καθώς κάποιος παίζει με τα μυστικά του γυρίζοντάς τον στο παρελθόν σε μια ιστορία που προσπαθούσε να ξεχάσει. Ο Πέτρος ζητάει επίμονα την Αλίκη, οι δυνάμεις του, όμως, τον προδίδουν και ζητάει από την μητέρα του να της τηλεφωνήσει. Η μέρα του γάμου του Ιορδάνη έχει φτάσει και ο Ιορδάνης κάνει ό,τι μπορεί για να τον αποφύγει… Η Κυβέλη αποφασίζει να συζητήσει με την συμπεθέρα της τις οικονομικές εκκρεμότητες για την προίκα της Ελπίδας, την ίδια ώρα που ο Άρης, απελπισμένος από τη συμπεριφορά της Αλίκης, αποφασίζει να της εξομολογηθεί ανοιχτά τον έρωτά του…

