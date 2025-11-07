MadWalk Banner
TV 07.11.2025

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1
Έρχεται την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:30
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

Ο Φώντας είναι έτοιμος να μπει στο κομμωτήριο, αλλά όλα πάνε λάθος και ο Μιχαήλος καταφέρνει τελευταία στιγμή να το σκάσει, την ώρα που μέσα στον χώρο εκτυλίσσονται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Από την άλλη, η Αντιγόνη με τον Ορέστη απολαμβάνουν για πρώτη φορά ένα ρομαντικό δείπνο, γεγονός που «ξυπνάει» το τέρας της ζήλειας στην Χρυσώ. Κι επειδή η νύχτα είναι μεγάλη, ο Φώντας μεθάει για τα καλά στον «Βούρκο» και έρχεται, κατά τύχη, ξανά σε επαφή με την Τίνα. Η συνάντηση αυτή, όμως, θα τον οδηγήσει χωρίς να το θέλει στο σπίτι του Μιχαήλου και τότε… ξεκινάει και πάλι ο πανικός!

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

Διάβασε επίσης: Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου_ Κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.
Σενάριο: Αντώνης Ανδρής
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Διάβασε επίσης: Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Δες κι αυτό… 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANT1 Γιατί ρε πατέρα επόμενα επεισόδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαρία Αντουανέτα είναι η beauty influencer που πρέπει να ακολουθήσεις

Η Μαρία Αντουανέτα είναι η beauty influencer που πρέπει να ακολουθήσεις

07.11.2025
Επόμενο
Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

07.11.2025

Δες επίσης

Άγιος Έρωτας: Η απόλυτη ανατροπή στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA
TV

Άγιος Έρωτας: Η απόλυτη ανατροπή στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA

07.11.2025
Grand Hotel: Ο Πέτρος «εισβάλλει» στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Πέτρος «εισβάλλει» στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

07.11.2025
Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας
TV

Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας

07.11.2025
Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»
TV

Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

07.11.2025
Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας
TV

Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας

07.11.2025
Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega

07.11.2025
Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»
TV

Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»

06.11.2025
18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε
TV

18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε

06.11.2025
Όταν η τότε μελαχρινή Κατερίνα Καινούργιου έπαιζε στο «Παρά Πέντε» – Η εμφάνιση που ελάχιστοι θυμούνται
TV

Όταν η τότε μελαχρινή Κατερίνα Καινούργιου έπαιζε στο «Παρά Πέντε» – Η εμφάνιση που ελάχιστοι θυμούνται

06.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου