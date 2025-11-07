MadWalk Banner
Beauty 07.11.2025

Η Μαρία Αντουανέτα είναι η beauty influencer που πρέπει να ακολουθήσεις

marie_antoinate
Η πάλαι ποτέ Βασίλισσα της Γαλλίας συνεχίζει να διαμορφώνει τη σύγχρονη αισθητική, παραμένοντας το απόλυτο beauty icon
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάποιες τάσεις στο μακιγιάζ δεν φθείρονται ποτέ από τον χρόνο, επανέρχονται κάθε σεζόν με φρέσκες πινελιές και ανανεωμένες ερμηνείες. Το 2025, η προσοχή στρέφεται στα έντονα ζυγωματικά, το φωτεινό βλέμμα και τις παστέλ αποχρώσεις, ένα beauty look που συνδυάζει ρομαντισμό, διακριτική υπερβολή και θεατρικότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η πηγή έμπνευσης προέρχεται από τον 18ο αιώνα.

Η Μαρία Αντουανέτα, η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, έγινε σύμβολο κομψότητας και πολυτέλειας ήδη από την εποχή της, ενώ η αγάπη της για το έντονο ρουζ, τα περίτεχνα χτενίσματα και τις ψεύτικες ελιές στο πρόσωπο καθιέρωσε ένα διαχρονικό beauty look. Η Sofia Coppola, με την ταινία Marie Antoinette (2006), κατάφερε να μεταφέρει την αισθητική της βασίλισσας από τις σελίδες της ιστορίας στα mood boards της σύγχρονης μόδας, ενώ τα σύγχρονα social media trends αναδεικνύουν ξανά το iconic μακιγιάζ της.

Έντονα μάγουλα 

Η αίσθηση της φρεσκάδας και της νεότητας περνά μέσα από τα μάγουλα. Τα ρουζ αποκτούν έναν κεντρικό ρόλο, χαρίζοντας στο πρόσωπο διάσταση και ζωντάνια. Τα χρώματα κυμαίνονται από απαλά ροζ έως πιο ζεστές κοραλλί αποχρώσεις, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται φυσικό αλλά παράλληλα ιδιαίτερο. Η τεχνική του «φυσικού κοκκινίσματος» δίνει την εντύπωση ενός υγιούς, φωτεινού δέρματος, χωρίς να χρειάζεται υπερβολική χρήση προϊόντων.

@elpltt_ Started as a modern take on Marie Antoinette make up but turned into antoinette x old west saloon girl. Still a vibe #makeuphacks ♬ Playground Love (with Gordon Tracks) – Air

Η κάθε εφαρμογή γίνεται μια μικρή αναπαράσταση αισθητικής, που συνδυάζει ρομαντισμό, κομψότητα και μια διακριτική δόση θεατρικότητας. Οι παστέλ αποχρώσεις συνδέονται με την αίσθηση της γλυκύτητας, ενώ η σωστή τοποθέτηση των χρωμάτων μπορεί να αλλάξει εντελώς το πρόσωπο, δίνοντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει vintage glam αλλά με σύγχρονη φινέτσα.

Λάμψη και διάσταση στα μάτια

Τα μάτια αποκτούν ανάλαφρη ένταση μέσα από σκιές σε μαλακές, γήινες ή ρομαντικές αποχρώσεις, που ενισχύουν το βλέμμα χωρίς να το βαραίνουν. Το αποτέλεσμα είναι ένα μακιγιάζ που φαίνεται effortless, αλλά ταυτόχρονα επιμελημένο, αφήνοντας τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά να λάμψουν.

Η συνολική αίσθηση θυμίζει έναν συνδυασμό παιχνιδιάρικου ρομαντισμού και κλασικής φινέτσας. Κάθε λεπτομέρεια, από τη λάμψη στα μάτια έως το απαλό χρώμα στα ζυγωματικά, συμβάλλει σε ένα look που μεταφέρει ένα mood, μια διάθεση, περισσότερο από μια απλή τεχνική εφαρμογής.

