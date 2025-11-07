MadWalk Banner
Διακόσμηση 07.11.2025

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

smaragda_karidi
Η διακόσμηση στο σπίτι της Σμαράγδας Καρύδη συνδυάζει vintage στοιχεία με σύγχρονο design, δημιουργώντας έναν χώρο γεμάτο χαρακτήρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Σμαράγδα Καρύδη άνοιξε ένα μικρό παράθυρο στη ζωή της, μοιράζοντας στο Instagram στιγμιότυπα από το σπίτι της στην καρδιά της Αθήνας, με αφορμή τα 14α γενέθλια του αγαπημένου της σκύλου, Γιάννη. Το σαλόνι της ηθοποιού αποπνέει κομψότητα και ζεστασιά, ενώ η διακόσμησή του ισορροπεί ανάμεσα σε vintage στοιχεία και σύγχρονο design, δημιουργώντας έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα καλαίσθητος και οικείος.

Ξύλινα δάπεδα σε φυσικούς τόνους, ουδέτεροι τοίχοι και λεπτομέρειες με φυτά και έργα τέχνης προσδίδουν φρεσκάδα και προσωπικότητα στον χώρο. Ο καπιτονέ καναπές με retro αισθητική και η κομψή λάμπα δαπέδου φέρνουν διαχρονικό χαρακτήρα, ενώ οι έντονες πινελιές χρώματος στους πίνακες και τα αξεσουάρ αναδεικνύουν την καλλιτεχνική διάθεσή της.

Σμαράγδα Καρύδη
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Διάβασε επίσης: Η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε λεπτομέρειες για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε»

Έτσι, το σαλόνι της μεταμορφώνεται σε έναν χώρο που αντανακλά την προσωπικότητά της, γεμάτο χαρακτήρα, στιλιστική συνέπεια και καλή αισθητική. Κάθε γωνιά του εκπέμπει άνεση και ζεστασιά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που εμπνέει και καλωσορίζει όσους το επισκέπτονται, ανθρώπους και τετράποδους φίλους.

Σμαράγδα Καρύδη
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
Σμαράγδα Καρύδη
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
Σμαράγδα Καρύδη
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με την επιτυχημένη παράσταση Hotel Amour στο Θέατρο Ακροπόλ και τη συμμετοχή της στο εορταστικό πρόγραμμα Παρά Πέντε στο Mega, η Σμαράγδα Καρύδη φαίνεται να βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της, όπου οι στιγμές ηρεμίας αποκτούν ξεχωριστή αξία. Στην ανάρτησή της, μοιράζεται με χιούμορ και τρυφερότητα τις καθημερινές συνήθειες του σκύλου της, Γιάννη, από την αμείωτη όρεξή του για φαγητό μέχρι τις παιχνιδιάρικες περιπέτειες με τα περιστέρια της γειτονιάς, προσδίδοντας μια ζεστή και παιχνιδιάρικη νότα στον κόσμο των social media.

Διάβασε επίσης: Γενέθλια για την Σμαράγδα Καρύδη – Η τούρτα υπερπαραγωγή και το συγκινητικό post

Δες κι αυτό…

διακόσμηση ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
