Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!

Ποια ζώδια δεν μπορούν να αντισταθούν στο παιχνίδι της γοητείας, ακόμα κι όταν έχουν ήδη βρει το άλλο τους μισό

Υπάρχουν εκείνοι που φλερτάρουν για να ρίξουν κάποιον και υπάρχουν και οι άλλοι, που απλώς δεν μπορούν να μην το κάνουν! Δεν έχει σημασία αν είναι single, σε σχέση, ή ακόμα και αρραβωνιασμένοι: το φλερτ για αυτά τα πέντε ζώδια είναι τρόπος ζωής.

Όχι (πάντα) γιατί ψάχνουν κάτι άλλο, αλλά γιατί απολαμβάνουν την επιβεβαίωση, τη γοητεία, και το παιχνίδι των λέξεων. Ας δούμε ποια ζώδια φλερτάρουν ακόμα κι αν έχουν ήδη τον μεγάλο έρωτα στη ζωή τους!

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)

Δίδυμος

Αν υπήρχε Ολυμπιακό άθλημα στο φλερτ, ο Δίδυμος θα είχε κερδίσει χρυσό. Η επικοινωνία είναι το δυνατό του σημείο, δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσει, απλώς του βγαίνει φυσικά. Ένα χαμόγελο, μια έξυπνη ατάκα, και… boom! Κάποιος ήδη πιστεύει ότι έχει χημεία μαζί του. Μην το πάρεις προσωπικά αν είναι ο σύντροφός σου. Ο Δίδυμος φλερτάρει για τη χαρά της στιγμής, όχι για να απατήσει.

Ζυγός

Ο Ζυγός είναι ο ζωντανός ορισμός της φράσης «το φλερτ είναι τρόπος ύπαρξης». Είναι ευγενικός, χαμογελαστός, πάντα με μια κολακευτική κουβέντα στο στόμα. Δεν το κάνει για κακό, απλώς αγαπά την ομορφιά, την αρμονία και την καλή ενέργεια. Αν τον δεις να φλερτάρει… μάλλον δεν το καταλαβαίνει καν ότι το κάνει!

Λέων

Ο Λέων δεν χρειάζεται να κυνηγήσει το φλερτ, το φλερτ τον κυνηγάει. Απολαμβάνει να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος και να δέχεται θαυμασμό. Οπότε, ναι, θα κάνει ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο, ένα έντονο βλέμμα, μια φιλοφρόνηση παραπάνω. Για εκείνον, το φλερτ είναι σαν χειροκρότημα: δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό.

Τοξότης

Η περιπέτεια είναι στο αίμα του Τοξότη και το ίδιο και το φλερτ. Για εκείνον, η επικοινωνία με νέους ανθρώπους είναι σαν ταξίδι: γεμάτο ενέργεια, ελευθερία και περιέργεια. Όταν φλερτάρει, δεν έχει κακές προθέσεις· απλώς λατρεύει τη σύνδεση, τη ζωντάνια και τη φλόγα που νιώθει μέσα από το παιχνίδι του λόγου.

Κριός

Ο Κριός ζει για το παιχνίδι του κυνηγιού. Ακόμα κι όταν είναι δεσμευμένος, το φλερτ για εκείνον είναι σαν… προθέρμανση για τη ζωή. Του αρέσει να νιώθει ότι έχει πέραση, ότι προκαλεί εντύπωση, ότι κερδίζει την προσοχή. Δεν σημαίνει πως θα προχωρήσει ποτέ αλλά σίγουρα θα το απολαύσει όσο κρατά.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

Δες κι αυτό…