MadWalk Banner
Streaming News 09.11.2025

Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix

Από το τραπέζι στο streaming! Το Netflix φέρνει το «Catan» στις οθόνες μας
Η πλατφόρμα φέρνει στις οθόνες το αγαπημένο παιχνίδι στρατηγικής μέσα από νέες παραγωγές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix ετοιμάζει ταινίες και σειρές βασισμένες στο «Catan», το επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο.

Η πλατφόρμα εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα του παιχνιδιού και σκοπεύει να αναπτύξει ένα ολόκληρο σύμπαν παραγωγών γύρω από αυτό, από κινηματογραφικές ταινίες και σειρές μυθοπλασίας, μέχρι ντοκιμαντέρ και animation.

Από το τραπέζι στο streaming! Το Netflix φέρνει το «Catan» στις οθόνες μας
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Variety, η δράση των παραγωγών θα διαδραματίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, όπου οι άποικοι αγωνίζονται για επιβίωση, συμμαχίες και περιορισμένους πόρους, ενώ ληστές παραμονεύουν παντού. Πίσω από τα projects βρίσκονται ο Darren Kyman από την εταιρεία Asmodee, που κυκλοφορεί το παιχνίδι, ο Pete Fenlon των Catan Studios, καθώς και οι Benjamin και Guido Teuber, γιοι του δημιουργού του Catan, Klaus Teuber.

Δεδομένου ότι το Netflix τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και στον χώρο του gaming, δεν αποκλείεται να δούμε και ψηφιακή έκδοση του Catan, προσαρμοσμένη στις οθόνες και τα χειριστήρια των παικτών.

Από το τραπέζι στο streaming! Το Netflix φέρνει το «Catan» στις οθόνες μας
Pinterest.com

Όπως δήλωσε η Jinny Howe, επικεφαλής σειρών του Netflix στις ΗΠΑ και τον Καναδά: «Όποιος έχει παίξει Catan ξέρει πως η στρατηγική που βρίσκεται στον πυρήνα του προσφέρει ατελείωτες ευκαιρίες για δράμα και ένταση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ζωντανέψουμε αυτόν τον κόσμο μέσα από σειρές, ταινίες και παιχνίδια, για όλους – από τους παλιούς παίκτες μέχρι τους νέους φίλους του Catan.»

Από το τραπέζι στο streaming! Το Netflix φέρνει το «Catan» στις οθόνες μας
Pinterest.com

Το Catan (ή αλλιώς Οι Άποικοι του Κατάν) κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1995 στη Γερμανία, και από τότε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα επιτραπέζια όλων των εποχών. Οι παίκτες καλούνται να αναπτύξουν αποικίες, να διαχειριστούν πόρους όπως ξυλεία, σιτηρά, πέτρα και πρόβατα, και να συνάψουν συμφωνίες με άλλους ώστε να επεκτείνουν την επικράτειά τους.

Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, συνεργασία και τύχη και έχει πουλήσει πάνω από 45 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, μεταφρασμένο σε περισσότερες από 40 γλώσσες, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Το 2010, η Washington Post το χαρακτήρισε «το επιτραπέζιο παιχνίδι της εποχής μας» και όχι άδικα.

Οι Benjamin και Guido Teuber, γιοι του δημιουργού του παιχνιδιού, δήλωσαν πως η συνεργασία με το Netflix αποτελεί τη φυσική συνέχεια του οράματος του πατέρα τους: «Όταν ο Klaus Teuber δημιούργησε το Catan πριν από 30 χρόνια, ήθελε να φέρει τους ανθρώπους κοντά μέσα από το παιχνίδι, τη συνεργασία και την ανταλλαγή. Τώρα, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο να ζωντανεύει μέσα από ιστορίες και χαρακτήρες, παραμένοντας πιστοί στο πνεύμα του Catan – της δημιουργικότητας, της στρατηγικής και των ανθρώπινων σχέσεων».

Διάβασε επίσης: Κληρονομιά και Φιλοδοξία: Η τουρκική σειρά του Netflix που όλοι σχολιάζουν και είναι στο Top 10

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Catan netflix παιχνίδι σειρές ταινίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!

Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!

09.11.2025

Δες επίσης

CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας
Cinema

CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας

08.11.2025
Η Jennifer Lawrence λέει «όχι» στο ρετούς – Δείχνει στο φακό την κυτταρίτιδά της και αποθεώνεται
Cinema

Η Jennifer Lawrence λέει «όχι» στο ρετούς – Δείχνει στο φακό την κυτταρίτιδά της και αποθεώνεται

07.11.2025
Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»
Cinema

Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»

07.11.2025
Ο Michael Jackson ξαναζεί στη μεγάλη οθόνη – Κυκλοφόρησε το trailer της βιογραφικής ταινίας Michael (Video)
Cinema

Ο Michael Jackson ξαναζεί στη μεγάλη οθόνη – Κυκλοφόρησε το trailer της βιογραφικής ταινίας Michael (Video)

07.11.2025
Η Meghan Markle επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο-έκπληξη και all-star cast
Cinema

Η Meghan Markle επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο-έκπληξη και all-star cast

06.11.2025
Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

06.11.2025
Ο Macaulay Culkin επιστρέφει στο ρόλο του Kevin 35 χρόνια μετά το Home Alone
Cinema

Ο Macaulay Culkin επιστρέφει στο ρόλο του Kevin 35 χρόνια μετά το Home Alone

06.11.2025
KINO ATHENS: Εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο
Cinema

KINO ATHENS: Εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο

06.11.2025
Νέα θέση, νέα ζωή! Το επίσημο trailer της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» μάς ταξιδεύει στη Ρώμη
Cinema

Νέα θέση, νέα ζωή! Το επίσημο trailer της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» μάς ταξιδεύει στη Ρώμη

06.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Τρικυμία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας η οικονομική πίεση της μεσαίας τάξης

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα

Υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα η σήψη στην Ελλάδα