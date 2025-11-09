Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix

Το Netflix ετοιμάζει ταινίες και σειρές βασισμένες στο «Catan», το επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο.

Η πλατφόρμα εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα του παιχνιδιού και σκοπεύει να αναπτύξει ένα ολόκληρο σύμπαν παραγωγών γύρω από αυτό, από κινηματογραφικές ταινίες και σειρές μυθοπλασίας, μέχρι ντοκιμαντέρ και animation.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Variety, η δράση των παραγωγών θα διαδραματίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, όπου οι άποικοι αγωνίζονται για επιβίωση, συμμαχίες και περιορισμένους πόρους, ενώ ληστές παραμονεύουν παντού. Πίσω από τα projects βρίσκονται ο Darren Kyman από την εταιρεία Asmodee, που κυκλοφορεί το παιχνίδι, ο Pete Fenlon των Catan Studios, καθώς και οι Benjamin και Guido Teuber, γιοι του δημιουργού του Catan, Klaus Teuber.

Δεδομένου ότι το Netflix τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και στον χώρο του gaming, δεν αποκλείεται να δούμε και ψηφιακή έκδοση του Catan, προσαρμοσμένη στις οθόνες και τα χειριστήρια των παικτών.

Όπως δήλωσε η Jinny Howe, επικεφαλής σειρών του Netflix στις ΗΠΑ και τον Καναδά: «Όποιος έχει παίξει Catan ξέρει πως η στρατηγική που βρίσκεται στον πυρήνα του προσφέρει ατελείωτες ευκαιρίες για δράμα και ένταση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ζωντανέψουμε αυτόν τον κόσμο μέσα από σειρές, ταινίες και παιχνίδια, για όλους – από τους παλιούς παίκτες μέχρι τους νέους φίλους του Catan.»

Το Catan (ή αλλιώς Οι Άποικοι του Κατάν) κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1995 στη Γερμανία, και από τότε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα επιτραπέζια όλων των εποχών. Οι παίκτες καλούνται να αναπτύξουν αποικίες, να διαχειριστούν πόρους όπως ξυλεία, σιτηρά, πέτρα και πρόβατα, και να συνάψουν συμφωνίες με άλλους ώστε να επεκτείνουν την επικράτειά τους.

Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, συνεργασία και τύχη και έχει πουλήσει πάνω από 45 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, μεταφρασμένο σε περισσότερες από 40 γλώσσες, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Το 2010, η Washington Post το χαρακτήρισε «το επιτραπέζιο παιχνίδι της εποχής μας» και όχι άδικα.

Οι Benjamin και Guido Teuber, γιοι του δημιουργού του παιχνιδιού, δήλωσαν πως η συνεργασία με το Netflix αποτελεί τη φυσική συνέχεια του οράματος του πατέρα τους: «Όταν ο Klaus Teuber δημιούργησε το Catan πριν από 30 χρόνια, ήθελε να φέρει τους ανθρώπους κοντά μέσα από το παιχνίδι, τη συνεργασία και την ανταλλαγή. Τώρα, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο να ζωντανεύει μέσα από ιστορίες και χαρακτήρες, παραμένοντας πιστοί στο πνεύμα του Catan – της δημιουργικότητας, της στρατηγικής και των ανθρώπινων σχέσεων».

