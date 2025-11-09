Η Dua Lipa μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς με δικό της skincare brand

Η Dua Lipa λανσάρει το δικό της skincare brand, φέρνοντας τεχνολογία αιχμής και λάμψη στην καθημερινή σου ρουτίνα ομορφιάς

Η Dua Lipa δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Μετά από χρόνια ως το πρόσωπο των αρωμάτων και του μακιγιάζ του οίκου Yves Saint Laurent, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στον κόσμο της ομορφιάς. Η νέα της πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο endorsements, αλλά την ίδρυση ενός δικού της skincare brand, σε συνεργασία με τον luxury expert Augustinus Bader. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά προϊόντων που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, αποτελεσματικότητα και προσιτή πολυτέλεια.

Το brand DUA by Augustinus Bader λανσάρει τρία βασικά προϊόντα για μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης: τον Balancing Cream Cleanser, για ήπιο καθαρισμό και εξισορρόπηση του pH, τον Supercharged Glow Complex, έναν ορό για λάμψη και ενίσχυση της ελαστικότητας, και την Renewal Cream, που ενυδατώνει και αναζωογονεί τον επιδερμικό φραγμό.

Όλα τα προϊόντα βασίζονται στην τεχνολογία TFC5™ (Trigger Factor Complex 5), η οποία ενεργοποιεί τη φυσική ικανότητα της επιδερμίδας να ανανεώνεται και να διατηρεί τη λάμψη και την ελαστικότητά της. Η σειρά, με τιμές που κυμαίνονται από 40 έως 85 δολάρια, συνδυάζει την αποτελεσματικότητα της υψηλής αισθητικής με τη mid-range προσιτότητα.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τα νέα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας με ενθουσιασμό: «Ήταν το όνειρό μου να λανσάρω τη δική μου σειρά περιποίησης, σε συνεργασία με τους καλύτερους. Ερωτεύτηκα τις συνθέσεις και την τεχνολογία TFC5™ που τις κάνει μοναδικές. Ας ξεκινήσει αυτό το νέο ταξίδι!».

Με την κίνηση αυτή, η Dua Lipa μεταμορφώνεται από style icon σε beauty entrepreneur, ενώ ταυτόχρονα φέρνει έναν αέρα καινοτομίας και προσβασιμότητας στον κόσμο της skincare. Αν αγαπάς την περιποίηση, η νέα σειρά υπόσχεται να γίνει must-have για λάτρεις της λάμψης και της υγείας της επιδερμίδας.

