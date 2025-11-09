Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

Η Hailey Bieber εντυπωσιάζει με τα καλοκαιρινά fish nails της, μια παιχνιδιάρικη και δημιουργική πρόταση για μανικιούρ που ξεχωρίζει

Η Hailey Bieber συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η μόδα και η ομορφιά δεν χρειάζεται να είναι αυστηρές ή προβλέψιμες. Το προσωπικό της στιλ συνδυάζει παιχνιδιάρικη διάθεση και μικρές, ανατρεπτικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Από τα αξεσουάρ μέχρι τα μανικιούρ, το μοντέλο δείχνει πώς λίγη φαντασία μπορεί να μετατρέψει την καθημερινή εμφάνιση σε statement.

Αυτή τη φορά, η προσοχή στράφηκε στα νύχια της, τα οποία παρουσίασε μέσα από μια σειρά στιγμιοτύπων στο Instagram, εμπνευσμένα από μια πρόσφατη τροπική απόδραση για τα 30α γενέθλια της φίλης της Kendall Jenner.

Διάβασε επίσης: Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο

Τα νύχια της ξεχωρίζουν για τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα τους και τη λεπτομέρεια. Κάθε ένα φέρει διαφορετικό σχέδιο, από μια μικροσκοπική γαρίδα με μπλε φόντο, μέχρι ροζ και κρεμ ρίγες, ασημένιο γαλλικό μανικιούρ με μικρό κομμάτι λεμονιού και ένα γλυκό πορτοκαλί ψαράκι.

Το μικρό δάχτυλο βάφτηκε κίτρινο με πορτοκαλί άνθος ιβίσκου, ενώ το άλλο χέρι φέρει παρόμοιες παραλλαγές, δημιουργώντας μια «παλέτα θαλασσινών» που συνδυάζει χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση. Η Zola Ganzorigt, που επιμελείται τα περισσότερα νύχια της Hailey Bieber, περιέγραψε τα σχέδια ως «vacation nails», αναδεικνύοντας τη διάθεση χαλάρωσης και παιχνιδιού που χαρακτηρίζει τη διασημότητα.

Διάβασε επίσης: Οι αγαπημένες αισθητικές θεραπείες της Hailey Bieber αποκαλύπτονται

Δες κι αυτό…