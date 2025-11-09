MadWalk Banner
09.11.2025

Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

hailey_bieber
Η Hailey Bieber εντυπωσιάζει με τα καλοκαιρινά fish nails της, μια παιχνιδιάρικη και δημιουργική πρόταση για μανικιούρ που ξεχωρίζει
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Hailey Bieber συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η μόδα και η ομορφιά δεν χρειάζεται να είναι αυστηρές ή προβλέψιμες. Το προσωπικό της στιλ συνδυάζει παιχνιδιάρικη διάθεση και μικρές, ανατρεπτικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Από τα αξεσουάρ μέχρι τα μανικιούρ, το μοντέλο δείχνει πώς λίγη φαντασία μπορεί να μετατρέψει την καθημερινή εμφάνιση σε statement.

Αυτή τη φορά, η προσοχή στράφηκε στα νύχια της, τα οποία παρουσίασε μέσα από μια σειρά στιγμιοτύπων στο Instagram, εμπνευσμένα από μια πρόσφατη τροπική απόδραση για τα 30α γενέθλια της φίλης της Kendall Jenner.

hailey_bieber
Τα νύχια της ξεχωρίζουν για τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα τους και τη λεπτομέρεια. Κάθε ένα φέρει διαφορετικό σχέδιο, από μια μικροσκοπική γαρίδα με μπλε φόντο, μέχρι ροζ και κρεμ ρίγες, ασημένιο γαλλικό μανικιούρ με μικρό κομμάτι λεμονιού και ένα γλυκό πορτοκαλί ψαράκι.

hailey_bieber
Το μικρό δάχτυλο βάφτηκε κίτρινο με πορτοκαλί άνθος ιβίσκου, ενώ το άλλο χέρι φέρει παρόμοιες παραλλαγές, δημιουργώντας μια «παλέτα θαλασσινών» που συνδυάζει χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση. Η Zola Ganzorigt, που επιμελείται τα περισσότερα νύχια της Hailey Bieber, περιέγραψε τα σχέδια ως «vacation nails», αναδεικνύοντας τη διάθεση χαλάρωσης και παιχνιδιού που χαρακτηρίζει τη διασημότητα.

