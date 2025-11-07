Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

Η Evangelia επιστρέφει στη σκηνή του εθνικού τελικού της Eurovision με νέα ενέργεια και φρέσκο τραγούδι, δείχνοντας πως δεν χάνει στιγμή από την αγάπη της για τη μουσική και τη σκηνή. Μετά την περσινή της συμμετοχή με το «Vále», η τραγουδίστρια φαίνεται αποφασισμένη να φέρει κάτι εντελώς διαφορετικό και να ξαναζήσει τη μαγεία του διαγωνισμού με έναν νέο ήχο και αέρα δημιουργικότητας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Evangelia μίλησε για την προετοιμασία της και το νέο της τραγούδι: «Αν δεν έβρισκα το κατάλληλο τραγούδι δεν θα δήλωνα ξανά, αλλά την τελευταία στιγμή, έγινε κάτι μαγικό στο στούντιο. Φτιάξαμε κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Τώρα, αυτές τις τελευταίες 10 ημέρες, γεννήθηκε».

Η ίδια κρατά κρυφή τη γλώσσα των στίχων, αφήνοντας τον κόσμο να μαντέψει: «Δεν μπορώ να σας πω, αλλά μπορείτε να μαντέψετε, είναι διαφορετικό. Είναι κάτι που ήθελα, στην περίπτωση που θα δήλωνα ξανά. Δεν ήθελα να κάνω το ίδιο».

Η εμπειρία της περσινής χρονιάς φαίνεται να της έχει δώσει ηρεμία και αυτοπεποίθηση. «Είναι ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Από πέρυσι εγώ νιώθω ότι βγήκα κερδισμένη. Μπορεί να μην κατάφερα να κερδίσω, αλλά αυτή η αγκαλιά του κόσμου και ό,τι έχω ζήσει με το τραγούδι είναι κάτι πολύ μαγικό», εξήγησε, δείχνοντας την εκτίμησή της για τη θετική ανταπόκριση του κοινού και την αγάπη που λαμβάνει από τους θαυμαστές της.





