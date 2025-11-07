MadWalk Banner
TV 07.11.2025

Άγιος Έρωτας: Η απόλυτη ανατροπή στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA

άγιος έρωτας
Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν Δευτέρα - Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα επόμενα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» στον Alpha που θα προβληθούν Δευτέρα – Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. Η Χριστίνα παίρνει το φόνο του Βλάση επάνω της και μπαίνει φυλακή, ο Χάρης απελευθερώνεται, ο πατήρ Νικόλαος σώζει τη Δώρα από τη φωτιά, η Θάλεια αναλαμβάνει την ΠΑΜΑΡ και προκαλεί την οργή του Μαρκόπουλου.

Αναλυτικά τα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας:

άγιος έρωτας

Διάβασε επίσης: Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Ο Πέτρος κατηγορεί τη Χλόη ότι διαλύει την οικογένειά τους για χάρη της μικρής Ελευθερίας, φτάνοντας να την απειλήσει ακόμη κι ότι θα πάρει τον μικρό Κυριάκο και θα φύγει. Η Χλόη, παρά το σοκ, μένει προσηλωμένη στον έναν και μοναδικό της στόχο που είναι η ασφάλεια της κόρης της. Η Σοφία εμφανίζεται στην Αναστασία δήθεν μεταμελημένη και προσπαθεί να την πείσει πως όχι μόνο δεν θέλει το κακό της αλλά έχει την πρόθεση να μη σταθεί εμπόδιο πια στη σχέση της με τον Χάρη. Η Δέσποινα, επιστρέφοντας στο σπίτι της Ολυμπίας μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, βλέπουν τη φωτιά και ο πατήρ Νικόλαος χωρίς δεύτερη σκέψη ορμάει στο φλεγόμενο σπίτι, βρίσκει τη Δώρα αναίσθητη και την σώζει. Ο Νικηφόρος οδηγεί τους άντρες του και τη Χριστίνα στο σημείο που τους υπέδειξε, όπου σύντομα ξεθάβουν το πτώμα του Βλάση. Ο Στέφανος ζητά από τον Πέτρο να κάνουν κι άλλες παράνομες εισαγωγές εμπορευμάτων, ώστε να εκδικηθεί τον Παύλο που «μπλόκαρε» την παραγγελία αρωμάτων της Ειρήνης.

άγιος έρωτας

Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Η Δώρα, μετά τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας, νοσηλεύεται προσπαθώντας ακόμα να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο Νικηφόρος διερευνά το ενδεχόμενο εμπρησμού. Η Χλόη συγκινείται από την αυτοθυσία του πατρός Νικολάου, όμως παλεύει να κρατήσει τα όρια που έχει θέσει στη σχέση τους. Στο νοσοκομείο, η Θάλεια ικετεύει την Χλόη για μια ακόμη φορά να τη συγχωρέσει και να της επιτρέψει να δει τη μικρή Ελευθερία, αλλά εκείνη της το αρνείται. Ο Χάρης αποφυλακίζεται, προκαλώντας ενθουσιασμό στον Κλεάνθη και την Αναστασία, την ίδια ώρα όμως η αγωνία για την τύχη της Χριστίνας βαραίνει τον ίδιο και τον Αντρέα. Η Βιργινία αρχίζει να υποψιάζεται το σκοτεινό σχέδιο της Σοφίας και προειδοποιεί τη Θάλεια, η οποία πλέον φοβάται τα χειρότερα για την κόρη της. Παράλληλα, ο Αντρέας ολοκληρώνει τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑΜΑΡ στη Θάλεια, δίνοντας στον Κυριάκο την ελπίδα πως αυτό θα πιέσει τον Μαρκόπουλο. Την ίδια στιγμή, η Χριστίνα οδηγείται πανικόβλητη στη φυλακή.

Άγιος Έρωτας: Το Mad.gr στην avant premiere του β' κύκλου της σειράς του Alpha

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Η Χριστίνα μεταφέρεται στην Άμφισσα, όπου αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, ενώ ο πατήρ Νικόλαος αποχαιρετά τον μικρό Κυριάκο και ετοιμάζεται να πάει την Πετρούλα στο σανατόριο, προκαλώντας τις υποψίες του Πέτρου για τη σχέση του με τη Χλόη. Στο νοσοκομείο, η Δώρα αποκαλύπτει στον Παύλο ότι βρήκε ένα ερωτικό γράμμα της Ολυμπίας προς εκείνον, ενώ ο Παύλος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Χλόη και ο Αργύρης έφεραν πίσω την μικρή τους κόρη. Εντωμεταξύ, ο προσφάτως αποφυλακισμένος Χάρης σχεδιάζει να καταγγείλει τον Παύλο για την ψεύτικη εγκυμοσύνη, ενώ η Σοφία συνεχίζει να πολιορκεί την Αναστασία ακολουθώντας το μοχθηρό της σχέδιο. Παράλληλα, η Θάλεια αναλαμβάνει επίσημα τη διεύθυνση της ΠΑΜΑΡ, ενώ ο Πέτρος εμπλέκει τον Στέφανο στην λαθραία παραλαβή αρωμάτων. Την ίδια ώρα, η κατάσταση της μικρής Ελευθερίας θα προκαλέσει πανικό στη Χλόη, ενώ στο σανατόριο ο πατήρ Νικόλαος θα έχει μια αναπάντεχη γνωριμία.

άγιος έρωτας

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Η Χριστίνα αντιλαμβάνεται ότι οι εχθροί της στη φυλακή είναι πολλοί, αφού καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει και νέους. Η Αλεξάνδρα Στεργίου (Αγγελική Καρυστινού), η διευθύντρια των φυλακών, της φέρεται σκληρά από την πρώτη στιγμή, ενώ την ίδια στιγμή ξεκινάει η κόντρα της με την Αγγέλα (Έλενα Μαυρίδου), μια από τις «αρχηγούς» των φυλακών. Η Χλόη αγωνιά για τον πυρετό της Ελευθερίας και καλεί τον Χάρη να την εξετάσει. Ο πατήρ Νικόλαος συνοδεύει την Πετρούλα στο σανατόριο κι εκεί έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την νοσοκόμα Φανή. Η Σοφία, διωγμένη από τον Παύλο, σχεδιάζει να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης της Αναστασίας. Η Χλόη και ο Αργύρης έρχονται κοντά λόγω της ασθένειας της Ελευθερίας και η Δώρα αρχίζει να νιώθει άβολα. Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μαθαίνει από μια μαθήτρια για την «ανάρμοστη» σχέση της Ελένης και της Άννας και τις καλεί στο γραφείο της, ενώ ο Αντρέας έχει ένα νέο σχέδιο, για να βάλει στη φυλακή τον Παύλο. Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά με τη Θάλεια, όταν εκείνη του ανακοινώνει ότι πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΑΜΑΡ. Η σύγκρουση αυτή είναι τόσο έντονη, που μπορεί να έχει οδυνηρή κατάληξη για την Θάλεια.

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Alpha TV Άγιος Έρωτας Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

07.11.2025
Επόμενο
Το «Ralph Lauren Christmas» trend κατακτά το TikTok και φέρνει τα πιο κομψά Χριστούγεννα στο σπίτι σου

Το «Ralph Lauren Christmas» trend κατακτά το TikTok και φέρνει τα πιο κομψά Χριστούγεννα στο σπίτι σου

07.11.2025

Δες επίσης

Grand Hotel: Ο Πέτρος «εισβάλλει» στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Πέτρος «εισβάλλει» στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

07.11.2025
Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας
TV

Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας

07.11.2025
Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»
TV

Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

07.11.2025
Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

07.11.2025
Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας
TV

Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας

07.11.2025
Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega

07.11.2025
Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»
TV

Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»

06.11.2025
18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε
TV

18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε

06.11.2025
Όταν η τότε μελαχρινή Κατερίνα Καινούργιου έπαιζε στο «Παρά Πέντε» – Η εμφάνιση που ελάχιστοι θυμούνται
TV

Όταν η τότε μελαχρινή Κατερίνα Καινούργιου έπαιζε στο «Παρά Πέντε» – Η εμφάνιση που ελάχιστοι θυμούνται

06.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου