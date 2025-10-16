Η Dua Lipa πήρε δίπλωμα στα Ισπανικά εν μέσω παγκόσμιας περιοδείας

Η Dua Lipa ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις της στα ισπανικά επιπέδου GCSE ενώ είναι on tour και συνεχίζει με A-Level

Η Dua Lipa αποδεικνύει πως η επιτυχία και η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα δεν αποτελούν δικαιολογία για να σταματήσει κανείς να εξελίσσεται. Η pop star, η οποία συνεχίζει τη θριαμβευτική της περιοδεία «Radical Optimism Tour», ανακοίνωσε στους θαυμαστές της ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις της στα ισπανικά επιπέδου GCSE.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

Σε ανάρτησή της στο Instagram η Dua Lipa δημοσίευσε στιγμιότυπο από διαδικτυακό μάθημα μαζί με τη δασκάλα της Caty Villanueva Matar, γράφοντας «Μόλις αποφοίτησα στο GCSE Spanish σήμερα το πρωί» και ευχαρίστησε δημόσια τη δασκάλα της λέγοντας «Σ’ αγαπώ, η καλύτερη δασκάλα». Η αποκάλυψη συνοδεύτηκε από μία φωτογραφία ισπανικού σχολικού εγχειριδίου επιπέδου A-Level, καθώς η τραγουδίστρια έκανε σαφές ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ: «Επόμενο, επόμενο, επόμενο» έγραψε χαρακτηριστικά.

%3D%3D&img_index=5

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα της περιοδείας της, που περιλαμβάνει συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, η Dua Lipa βρίσκει χρόνο για προσωπική εξέλιξη. Η ίδια έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι αγαπά τις γλώσσες και ότι «η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος να μεγαλώνεις χωρίς να χάνεις την περιέργεια σου για τον κόσμο». Η πρόσφατη ενασχόλησή της με τα ισπανικά το αποδεικνύει εμπράκτως.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa κλείνει τις συναυλίες της στη Νέα Υόρκη έχοντας στο πλευρό της τον Lenny Kravitz