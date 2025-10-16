Γενέθλια για την Νικολέττα Καρρά! Γιόρτασε τα 46 της κάνοντας μια ξεχωριστή ανάρτηση

Σε μια ειλικρινή ανάρτηση, η γνωστή ηθοποιός περιγράφει πώς έζησε τα φετινά της γενέθλια και στέλνει ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και αλήθεια

Η Νικολέττα Καρρά έκλεισε τα 46 της χρόνια στις 14 Οκτωβρίου και, με αφορμή αυτή τη σημαντική ημέρα, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις που αντανακλούν την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή και την αξία των προσωπικών στιγμών.

Παρά τις δυσκολίες και την απαιτητική καθημερινότητα, η γνωστή ηθοποιός παραμένει πιστή στην πεποίθηση ότι κάθε γενέθλια είναι μια ξεχωριστή γιορτή, ένα νέο ξεκίνημα που αξίζει να το ζούμε με νόημα και χαρά.

Φέτος, η ημέρα αυτή αποτέλεσε για την ίδια όχι μόνο ευκαιρία για γιορτή, αλλά και στιγμή εσωτερικού στοχασμού. Θυμήθηκε την αξία των ανθρώπων που την αγαπούν και τη στηρίζουν, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αυθεντικών σχέσεων στη ζωή της. Παρόλο που, όπως εξομολογήθηκε, ο ενθουσιασμός των παιδικών χρόνων για τα γενέθλια είχε με τα χρόνια μειωθεί λόγω διαφόρων εμπειριών, φέτος ένιωσε κάτι διαφορετικό, μια ήρεμη και ζεστή ευτυχία.

Στην ανάρτησή της στα social media, η Νικολέττα Καρρά παρουσίασε την τούρτα γενεθλίων της και έγραψε λόγια γεμάτα συναίσθημα, επισημαίνοντας τη σημασία των ανθρώπων που είναι αληθινά παρόντες στη ζωή μας.

«Πάντα μου άρεσε να γιορτάζω τα γενέθλιά μου από παιδί. Θεωρούσα και θεωρώ ότι η μέρα που ερχόμαστε στον κόσμο είναι η πιο σημαντική της ζωής μας. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά κάπως για διάφορους λόγους, έχασα τον ενθουσιασμό για να γιορτάζω κάθε χρόνο.

Δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε τους λόγους, όμως υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι όντως μας αγαπούν και μας σκέφτονται ναι υπάρχουν. Κάπως έτσι χτες πολύ όμορφα, ήρεμα και ανέλπιστα διασκεδαστικά προχώρησα στο επόμενο έτος μου! Και εύχομαι να είναι κι αυτό ολόκληρο όπως ήταν η χθεσινή βραδιά. Γεμάτο χαμόγελα, αγάπη και αγκαλιές σφιχτές και ζεστές. Και όλα αυτά με αλήθεια. Μπροστά μου, αλλά και πίσω μου. Υ.Γ. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλα… ξέρεις εσύ», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

