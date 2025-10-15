MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 15.10.2025

Απόδραση για 2: Το νέο ταξίδι Σίσσυς Χρηστίδου και Χριστίνας Κοντοβά εκτός Ελλάδας

Χρηστίδου Κοντοβά
Ένα ταξίδι με ανεβασμένη διάθεση και όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν με τους followers τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγες μέρες μακριά από την καθημερινότητα χάρισαν στον εαυτό τους η Χριστίνα Κοντοβά και η Σίσσυ Χρηστίδου, επιλέγοντας την υπέροχη Βαρκελώνη για την φθινοπωρινή τους εξόρμηση.

Οι δύο φίλες, που τις συνδέει και μια ιδιαίτερη κουμπαριά, καθώς η Σίσσυ έχει βαφτίσει την κόρη της Χριστίνας, την Έιντα, βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν μαζί όμορφες στιγμές, γεμάτες στιλ, γέλιο και καλό φαγητό. Η Χριστίνα είχε φτάσει στην ισπανική πόλη ήδη από το Σαββατοκύριακο, και μόλις η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» ολοκλήρωσε τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, ετοίμασε βαλίτσες και ενώθηκε με την παρέα.

Χρηστίδου Κοντοβά

Οι δύο τους μοιράστηκαν αρκετές στιγμές από την εξόρμησή τους μέσα από τα social media, δείχνοντάς μας όμορφα σημεία της πόλης, πρωινές και βραδινές βόλτες στους φωτισμένους δρόμους της Βαρκελώνης και φυσικά πολλά fashionable στιγμιότυπα.

Τα outfits, επιμελημένα από την ίδια την Κοντοβά, δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Χρηστίδου Κοντοβά

Το ταξίδι τους περιλάμβανε και γαστρονομικές απολαύσεις, με στάσεις σε ιδιαίτερα spots που φημίζονται για τις τοπικές γεύσεις.

Χρηστίδου Κοντοβά

Μπορεί ο Παύλος Σταματόπουλος να μην βρέθηκε μαζί τους, ωστόσο έδωσε το παρών… έστω και ψηφιακά. Οι τρεις τους διατηρούν μια δυνατή φιλία και είναι μέλη μιας στενής παρέας που συχνά ταξιδεύει μαζί, όπως έκαναν και το περασμένο καλοκαίρι στα Κύθηρα.

Χρηστίδου Κοντοβά

Αξιοσημείωτο είναι πως για τη Σίσσυ Χρηστίδου αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που βρέθηκε στη Βαρκελώνη. Λίγο πριν την τηλεοπτική της πρεμιέρα, είχε ταξιδέψει ξανά στην πόλη παρέα με τους γιους της, όπου μάλιστα είχε γιορτάσει και τα γενέθλιά της.

Χρηστίδου Κοντοβά

