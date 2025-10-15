Διπλή χαρά για την Μπάγια Αντωνοπούλου! Δέχτηκε πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων της

Έπειτα από 3 χρόνια σχέσης, το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας

Μια πολύ ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Μπάγια Αντωνοπούλου καθώς αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της ακολούθους το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση ανήμερα των γενεθλίων της.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που βλέπουμε να ενώνονται τα χέρια του ζευγαριού, με φόντο ένα φωτισμένο, ονειρικό τοπίο πάνω από το νερό και το εντυπωσιακό μονόπετρο να λάμπει στο δάχτυλό της.

Διάβασε επίσης: Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει

Όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση, τα σχόλια και οι ευχές των followers της πήραν «φω τιά».

«Δε πιστεύω στα παραμύθια! – Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις… @kotsisnikos ¦? 12/10/2025. Τα φετινά μου γενέθλια θα τα θυμάμαι για πάντα! Ήταν τα ομορφότερα της ζωής μου! Yes, I do!» έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Να υπενθυμίσουμε πως η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι ζευγάρι τα τελευταία τρία χρόνια και πλέον είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα.

Διάβασε επίσης: Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του