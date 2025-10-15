MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 15.10.2025

Διπλή χαρά για την Μπάγια Αντωνοπούλου! Δέχτηκε πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων της

Μπάγια Αντωνοπούλου
Έπειτα από 3 χρόνια σχέσης, το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια πολύ ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Μπάγια Αντωνοπούλου καθώς αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της ακολούθους το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση ανήμερα των γενεθλίων της. 

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που βλέπουμε να ενώνονται τα χέρια του ζευγαριού, με φόντο ένα φωτισμένο, ονειρικό τοπίο πάνω από το νερό και το εντυπωσιακό μονόπετρο να λάμπει στο δάχτυλό της.

Μπάγια Αντωνοπούλου
https://www.instagram.com/bayaant/

Όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση, τα σχόλια και οι ευχές των followers της πήραν «φω τιά». 

«Δε πιστεύω στα παραμύθια! – Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις… @kotsisnikos ¦? 12/10/2025. Τα φετινά μου γενέθλια θα τα θυμάμαι για πάντα! Ήταν τα ομορφότερα της ζωής μου! Yes, I do!» έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μπάγια Αντωνοπούλου
https://www.instagram.com/bayaant/

Να υπενθυμίσουμε πως η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι ζευγάρι τα τελευταία τρία χρόνια και πλέον είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα.

Μπάγια Αντωνοπούλου
https://www.instagram.com/bayaant/

ζευγάρια Μπάγια Αντωνοπούλου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ
