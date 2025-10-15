Τόνια Σωτηροπούλου: Φόρεσε το γιλέκο της με τον πιο φθινοπωρινό τρόπο

Η Τόνια Σωτηροπούλου δείχνει πώς το διαχρονικό γιλέκο γίνεται το κεντρικό κομμάτι των φθινοπωρινών outfits

Το γιλέκο αποτελεί διαχρονικό στιλιστικό σύμμαχο των φθινοπωρινών outfits, συνδυάζοντας κομψότητα και πρακτικότητα σε ένα μόνο κομμάτι. Από τα office looks έως τα πιο casual street style σύνολα, προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες layering, δημιουργώντας στιλιστικά παιχνίδια με υφές, χρώματα και μήκη. Είναι το ιδανικό ρούχο για να δώσεις βάθος και χαρακτήρα σε κάθε outfit χωρίς να το υπερφορτώσεις, παραμένοντας πάντα κομψός και σύγχρονος.

Με πλεκτά υφάσματα, oversized σιλουέτες ή πιο fitted γραμμές, το γιλέκο προσαρμόζεται σε κάθε στυλ και περίσταση. Συνδυάζεται άψογα με πουκάμισα, λεπτά t-shirts ή ακόμα και φορέματα, αναβαθμίζοντας αμέσως το look και προσδίδοντας μια αβίαστη αίσθηση φινέτσας. Η ζεστασιά και η άνεση που προσφέρει το καθιστούν απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας κάθε φθινοπώρου.

Η Τόνια Σωτηροπούλου απέδειξε πως αυτό το fashion item μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και τα πιο casual σύνολα, επιλέγοντας ένα κομψό σκούρο μπεζ γιλέκο με πολύ λεπτό καρό μοτίβο. Το συνδύασε με ένα maxi καρό πουκάμισο σε vintage mauve αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα layering που συνδυάζει χρώμα και υφή με απόλυτη αρμονία.

Στο κάτω μέρος, η ηθοποιός φόρεσε ένα jean καμπάνα σε indigo απόχρωση, προσδίδοντας μια ρετρό πινελιά στο σύνολο, ενώ οι suede μπότες με διακριτικό τακούνι και αιχμηρή μύτη ολοκλήρωσαν το look, προσφέροντας κομψότητα και άνεση. Το outfit της αποτελεί ένα παραδειγματικό δείγμα του πώς ένα διαχρονικό κομμάτι όπως το γιλέκο μπορεί να γίνει το επίκεντρο ενός φθινοπωρινού styling, χωρίς να χάνει τη φινέτσα του.

