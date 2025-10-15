Ο Λάκης Λαζόπουλος σταματά το θέατρο και ο λόγος είναι σημαντικός

Με ειλικρίνεια και το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Λάκης Λαζόπουλος μοιράζεται μια απόφαση που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής

Στην τηλεοπτική κάμερα του ALPHA παράχωρησε δηλώσεις ο Λάκης Λαζόπουλος και μεταξύ άλλων ανακοίνωσε μια σημαντική απόφαση που πήρε.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και παρουσιαστής αποκάλυψε πως σταματά να συμμετέχει σε πλήρεις θεατρικές σεζόν, εξαιτίας της αφόρητης ζέστης και της κλιματικής κρίσης.

Διάβασε επίσης: Διπλή χαρά για την Μπάγια Αντωνοπούλου! Δέχτηκε πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων της

Ο ίδιος εξήγησε πως πλέον δεν αντέχει τις συνθήκες που επικρατούν στα θέατρα τους καλοκαιρινούς και ζεστούς μήνες.

«Είναι πολύ όμορφο όταν σ’ αρέσει κάτι πολύ να μπορείς να το ξαναζήσεις. Είναι η τελευταία φορά που παίζω σεζόν στο θέατρο. Είμαι ο πρώτος ηθοποιός που θα διακόψω λόγω κλιματικής κρίσης. Δεν μπορώ τη ζέστη εγώ καθόλου. Μόνο περιορισμένες παραστάσεις πλέον. Δεν αντέχω. Θα αναγκάσω τον κόσμο να εμπέσει σε συνθήκες κατάψυξης και δεν είναι ωραίο αυτό», είπε χαρακτηριστικά.





Η ομάδα του Happy Day σχολίασε τις δηλώσεις του με ενδιαφέρον αλλά και χιούμορ, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή συγκεκριμένα να αναφέρει: «Είναι γεγονός ότι όταν νιώθεις χορτασμένος και έχεις κάνει διαδρομή έχεις λόγο για το πώς θα ήθελες να τελειώσει. Εδώ έκανε πλάκα προφανώς σε σχέση με τα εμπρηστικά σχόλια των δημοσιογράφων».

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου έθεσε το ερώτημα: «Τελευταία ο Λάκης Λαζόπουλος έχει ταλαιπωρηθεί στο θέατρο. Είδαμε και παραστάσεις του που κατέβηκαν. Ένας καλλιτέχνης δικαιούται να έχει εμπρηστικό λόγο; Δεν πυροδοτούσε μια κατάσταση από το Αλ Τσαντίρι;».





Διάβασε επίσης: Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει