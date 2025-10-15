Studded nails: Το chic trend στα νύχια που δίνει χαρακτήρα στα minimal manicure

Τα studded nails κυριαρχούν το φθινόπωρο 2025 με nude, bold και metallic σχέδια που προσθέτουν λάμψη και προσωπικότητα σε κάθε manicure

Μετά από παρακολούθηση των φετινών nail trends, η εικόνα είναι πλέον ξεκάθαρη. Τα soft nail designs φαίνεται να χάνουν έδαφος αυτό το φθινόπωρο. Τα bubble bath manicures και τα tulle nails, που πριν λίγες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή, αντικαθίστανται πλέον από πιο σκοτεινές αποχρώσεις και edgy υφές. Αυτό δεν αναιρεί τη σημασία των μίνιμαλ nails, αλλά η φετινή μόδα δείχνει προτίμηση σε designs που κάνουν statement.

Στην επιλογή των χρωμάτων, οι φθινοπωρινές αποχρώσεις όπως merlot, cocoa και burgundy κυριαρχούν, προσφέροντας ζεστασιά και κομψότητα. Παράλληλα, οι νέες τάσεις στο nail art με studs και διακοσμητικά στοιχεία φέρνουν ένταση, λάμψη και δημιουργικότητα, δίνοντας νέα διάσταση στις φθινοπωρινές εμφανίσεις των νυχιών.

Η απόλυτη τάση nail art για το φθινόπωρο 2025 είναι τα studded nails, με μικρές μεταλλικές λεπτομέρειες να δίνουν χαρακτήρα και στιλ. Μάλιστα, η Dua Lipa επέλεξε ένα τέτοιο μανικιούρ για τα 30ά της γενέθλια, δείχνοντας πως αυτό το trend δεν είναι απλώς hype, αλλά statement. Οι επιλογές είναι απεριόριστες, από subtle νύχια μέχρι έντονα και χρωματιστά σχέδια, για να ταιριάζουν σε κάθε προσωπικότητα.

Nude

Για μια διακριτική εισαγωγή στο trend, επίλεξε nude βάση και τοποθέτησε μικρά studs σε επιλεγμένα σημεία. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο και κομψό, ιδανικό για όσες θέλουν ένα διαχρονικό look χωρίς να χάνεται η λάμψη των studs.

Κάν’ το όπως η Dua Lipa

Δεν χρειάζεται να φοβηθείς τα έντονα χρώματα. Τα τρουκς δείχνουν εξίσου εντυπωσιακά πάνω σε έντονες αποχρώσεις, όπως αυτές που επέλεξε η Dua Lipa, προσφέροντας ένα statement manicure γεμάτο χαρακτήρα και προσωπικότητα.

Το πουά αλλιώς

Για ένα παιχνιδιάρικο twist στην τάση των polka-dots, πρόσθεσε uniform studs πάνω στα πουά σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι δημιουργικό, μοντέρνο και δίνει μια διασκεδαστική νότα σε κλασικά patterns.

Punk red

Ο απόλυτος φθινοπωρινός συνδυασμός είναι το κόκκινο του κρασιού σε συνδυασμό με λεπτές χρυσές λεπτομέρειες. Το manicure αυτό είναι ατμοσφαιρικό, μοντέρνο και κατάλληλο για κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση που θέλει να ξεχωρίζει.

Γαλλικό twist

Η κλασική French manicure αποκτά νέα διάσταση με studs στα tips, όπως έκανε η Kylie Jenner. Η παραλλαγή αυτή δίνει μοντέρνο twist σε ένα διαχρονικό σχέδιο και το μετατρέπει σε statement look.

