O Κρατερός Κατσούλης κλείνει την επιχείρηση του και το ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό post στα social media

Ένα κλείσιμο που δεν αφορά μόνο έναν χώρο, αλλά και ένα μεγάλο προσωπικό κεφάλαιο

Το 2018 ο Κρατερός Κατσούλης αποφάσισε να δώσει μορφή σε ένα όραμα που κουβαλούσε καιρό κι αυτό ήταν να δημιουργήσει έναν χώρο ανοιχτό στην τέχνη, στην έκφραση και στον πολιτισμό. Ένα καταφύγιο δημιουργίας για ανθρώπους κάθε ηλικίας, που θα φιλοξενούσε σεμινάρια θεάτρου, yoga, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, ζωγραφική, προβολές και παραστάσεις.

Έπειτα από πολλή δουλειά και προετοιμασία, το 2019 ο χώρος άνοιξε επίσημα τις πόρτες του στο κοινό, με το όνομα Modus Vivendi by Κρατερός Κατσούλης. Εκείνος είχε δηλώσει τότε πως στόχος του ήταν να προσφέρει κάτι που θα έκανε την καθημερινότητα των ανθρώπων πιο φωτεινή και ουσιαστική.

Διάβασε επίσης: Διπλή χαρά για την Μπάγια Αντωνοπούλου! Δέχτηκε πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων της

Ωστόσο, κανείς δεν είχε προβλέψει τις συνέπειες που θα έφερνε λίγο αργότερα η πανδημία. Όταν ο χώρος μόλις είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό του, ήρθε το lockdown και πάγωσε τα πάντα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κρατερός Κατσούλης δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε να στηρίζει το εγχείρημα με πάθος, επενδύοντας χρόνο, ενέργεια, οικονομικούς πόρους και πάνω απ’ όλα την ψυχή του.

Μετά από χρόνια προσπαθειών και αμέτρητων εμποδίων, πήρε τελικά τη δύσκολη απόφαση να βάλει τελεία. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, ο Κρατερός Κατσούλης ανακοίνωσε πως ο κύκλος του Modus Vivendi έκλεισε.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μοιραστήκαμε αυτόν τον μοναδικά φτιαγμένο με αγάπη χώρο! Το @modusvivendibkk έκλεισε τον κύκλο του και σας αποχαιρετά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, με πολύ αγάπη, φως, χαρά και δημιουργία σε όλους σας! Θα τα λέμε πια μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασης και στο θέατρο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ήταν μια απόφαση που σίγουρα δεν πάρθηκε εύκολα. Ένα κλείσιμο που δεν αφορά μόνο έναν χώρο, αλλά και ένα μεγάλο προσωπικό κεφάλαιο.

Διάβασε επίσης: Τραγική απώλεια για την Φωτεινή Πετρογιάννη