Ο Joseph Quinn και η Aimee Lou Wood πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του οίκου Versace

Ο οίκος Versace επιστρέφει με μια νέα, ιδιαίτερη καμπάνια που ξεφεύγει από τα όρια της κλασικής πολυτέλειας και αγγίζει τη συναισθηματική αφήγηση. Η Greca Eyewear Campaign φέρνει στο επίκεντρο δύο από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της σύγχρονης υποκριτικής, τον Joseph Quinn και την Aimee Lou Wood, μέσα από μια σειρά πορτρέτων που διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα, τη σιωπή και τη δύναμη της σκέψης.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από το καλλιτεχνικό δίδυμο Anuschka Blommers και Niels Schumm, υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του Dario Vitale, ενώ το styling υπογράφει ο Leopold Duchemin, με μια αισθητική που παντρεύει το avant-garde με τη διαχρονικότητα.

Διάβασε επίσης: Versace SS 2026: Ο Dario Vitale δίνει νέα πνοή στα 80s με έντονες σιλουέτες και λεπτομέρειες όλο υπονοούμενα

Οι νέοι σκελετοί Greca αποτελούν την πιο καθαρή έκφραση του design DNA της Versace. Με αρχιτεκτονική ακρίβεια, γεωμετρικές γραμμές και έντονη ταυτότητα, δεν λειτουργούν απλώς ως αξεσουάρ αλλά ως σύμβολα αυτοέκφρασης. Κάθε ζευγάρι γυαλιά αντανακλά κάτι διαφορετικό για τον χαρακτήρα που τα φορά, την εσωτερική του ηρεμία, το πάθος ή τη δημιουργική του ένταση. Μέσα από το φακό των Blommers και Schumm, αυτή η διττότητα αποκτά οπτική υπόσταση. Oι εικόνες αποπνέουν σιωπή αλλά και δύναμη, ισορροπία αλλά και ένταση, θυμίζοντας πως η αληθινή πολυτέλεια κρύβεται στην αυθεντικότητα.

Ο Joseph Quinn, γνωστός για τον ρόλο του ως Eddie Munson στο Stranger Things, αποπνέει μια ήσυχη, εσωστρεφή ενέργεια που ταυτίζεται με το πνεύμα της καμπάνιας. Με φόντο τις καθαρές γραμμές και τα διακριτικά φώτα του στούντιο, το βλέμμα του εκπέμπει μια σχεδόν κινηματογραφική ένταση, εκεί όπου το συναίσθημα προκύπτει όχι από την υπερβολή, αλλά από τη λεπτή παρατήρηση. Ο οίκος Versace βρίσκει σε αυτόν τον ιδανικό «φορέα» του νέου της οράματος: ενός ανθρώπου που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να εκφραστεί.

Δίπλα του, η Aimee Lou Wood, βραβευμένη με BAFTA για τον ρόλο της στη σειρά Sex Education, φέρνει μια ζεστή και φωτεινή αντίστιξη. Η παρουσία της γεμίζει τον φακό με αβίαστη φυσικότητα και ειλικρίνεια, αποτυπώνοντας την πιο ανθρώπινη πλευρά της πολυτέλειας. Με το βλέμμα στραμμένο προς το φως, εκπέμπει αυτοπεποίθηση χωρίς επίδειξη, την ουσία του Versace στο σήμερα, εκεί όπου η κομψότητα συναντά τη συνειδητότητα.

Η καμπάνια Greca Eyewear δεν είναι απλώς μια παρουσίαση νέων γυαλιών. Είναι μια οπτική εξερεύνηση της ταυτότητας, μια υπενθύμιση πως η μόδα μπορεί να είναι βαθιά συναισθηματική και φιλοσοφική ταυτόχρονα. Ο οίκος Versace, μέσα από τη ματιά δύο καλλιτεχνών που ενσαρκώνουν τη νέα γενιά, δείχνει ότι το στιλ δεν είναι επιφάνεια, είναι μια προέκταση του τρόπου που βλέπεις τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Versace Embodied: Ο Dario Vitale επανερμηνεύει την κληρονομιά του οίκου