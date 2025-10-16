MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 16.10.2025

Έρχεται το τέλος του Stranger Things και ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει κάθε επεισόδιο

Ο Ross Duffer επιβεβαιώνει τις πραγματικές διάρκειες του Volume 1 και ετοιμάζει τους fans για το πιο σκοτεινό φινάλε
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αγωνία των εκατομμυρίων φίλων του «Stranger Things» κορυφώνεται καθώς οι δημιουργοί της σειράς-φαινόμενο, Ross Duffer και Matt Duffer, αποκάλυψαν τις διάρκειες των επεισοδίων του 1ου μέρους του 5ου και τελευταίου κύκλου. Η μεγάλη πρεμιέρα του Volume 1 έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου και οι αποκαλύψεις του Ross Duffer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τις συζητήσεις γύρω από το πολυαναμενόμενο φινάλε της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ross Duffer παρουσίασε βίντεο με αποσπάσματα από τα επεισόδια του Volume 1, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση σε κεφαλαία γράμματα «Πραγματικές διάρκειες». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 1ο επεισόδιο με τίτλο «The Crawl» έχει διάρκεια 1 ώρα και 8 λεπτά. Το 2ο επεισόδιο με τίτλο «The Vanishing of…» διαρκεί 54 λεπτά. Το 3ο επεισόδιο με τίτλο «The Turnbow Trap» έχει διάρκεια 1 ώρα και 6 λεπτά. Το 4ο επεισόδιο με τίτλο «Sorcerer» θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα του πρώτου μέρους με διάρκεια 1 ώρα και 23 λεπτά.

Όσον αφορά το Volume II, το οποίο θα κυκλοφορήσει ανήμερα των Χριστουγέννων με 3 επεισόδια, οι διάρκειές τους παραμένουν άγνωστες και αναμένεται να αποκαλυφθούν αργότερα. Το μεγάλο φινάλε της σειράς θα προβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας ένα τηλεοπτικό ταξίδι που ξεκίνησε το 2016 και άλλαξε το τηλεοπτικό τοπίο.

Τον περασμένο Αύγουστο ο Ross Duffer είχε δώσει μια πρώτη γεύση της προόδου των γυρισμάτων του 5ου κύκλο, δηλώνοντας σε ανάρτησή του ότι τα 2 πρώτα επεισόδια έχουν ολοκληρωθεί. Χαρακτηριστικά έγραψε «Τα Chapter One και Chapter Two είναι έτοιμα». Σε άλλη του τοποθέτηση είχε χαρακτηρίσει το πρώτο επεισόδιο ως το αγαπημένο του και σημείωσε ότι είναι «το πιο γεμάτο από γεγονότα επεισόδιο μετά τον πρώτο κύκλο». Για το δεύτερο επεισόδιο είχε αφήσει ακόμη πιο δυνατές υποσχέσεις λέγοντας ότι διαθέτει «το πιο τρελό εναρκτήριο πλάνο που έχουμε κάνει ποτέ» και προσθέτοντας «είναι μία από τις σκηνές για τις οποίες είμαστε περισσότερο περήφανοι αυτή τη σεζόν».

Το καστ του τελευταίου κύκλου συγκεντρώνει και πάλι όλα τα ονόματα που αγάπησε το κοινό.

Στο καστ επιστρέφουν όλα τα γνώριμα πρόσωπα της σειράς. Η Winona Ryder ως Joyce Byers και ο David Harbour ως Jim Hopper ηγούνται της διανομής, ενώ το βασικό καστ παραμένει αναλλοίωτο με τη Millie Bobby Brown ως Eleven, τον Finn Wolfhard ως Mike Wheeler, τον Gaten Matarazzo ως Dustin Henderson, τον Caleb McLaughlin ως Lucas Sinclair και τον Noah Schnapp ως Will Byers. Η Sadie Sink ενσαρκώνει τη Max Mayfield, η Natalia Dyer τη Nancy Wheeler, ο Charlie Heaton τον Jonathan Byers, ο Joe Keery τον Steve Harrington, η Maya Hawke τη Robin Buckley και η Priah Ferguson την Erica Sinclair. Συμμετέχουν επίσης ο Brett Gelman ως Murray, ο Jamie Campbell Bower ως Vecna, η Cara Buono ως Karen Wheeler, η Amybeth McNulty ως Vickie, η Nell Fisher ως Holly Wheeler, ο Jake Connelly ως Derek Turnbow και ο Alex Breaux ως Lt. Akers, ενώ στο καστ περιλαμβάνεται και ο Hamilton.

Το «Stranger Things» δεν είναι απλώς μία ακόμη τηλεοπτική επιτυχία. Είναι μια πολιτισμική στιγμή που σημάδεψε μια ολόκληρη δεκαετία, επαναφέροντας τη νοσταλγία των 80s μέσα από μια σύγχρονη αφήγηση επιστημονικής φαντασίας. Με το μεγάλο φινάλε πλέον ορατό, όλα δείχνουν ότι οι Matt Duffer και Ross Duffer ετοιμάζουν ένα κλείσιμο που θα μείνει στην ιστορία της σύγχρονης τηλεόρασης. Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι αν οι ήρωες θα καταφέρουν να κλείσουν οριστικά την πόρτα προς το «Upside Down».

