Celeb News 16.10.2025

Η Φαίη Σκορδά παντρεύεται! Το love story, η πρόταση και ο μυστικός σύντροφος

Φαίη Σκορδά γάμος
Η παρουσιάστρια διανύει την πιο ήρεμη και γεμάτη περίοδο της ζωής της και ετοιμάζεται για γάμο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Φαίη Σκορδά μπορεί να επιλέγει σταθερά τη διακριτικότητα στην προσωπική της ζωή, ωστόσο αυτή την περίοδο φαίνεται πιο ευτυχισμένη από ποτέ και αυτό δεν κρύβεται. Η παρουσιάστρια του Buongiorno διανύει μία από τις πιο γαλήνιες και γεμάτες φάσεις της ζωής της, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν επερχόμενο γάμο, που αναμένεται να γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο.

Παρότι η ίδια αποφεύγει να επιβεβαιώνει ή να σχολιάζει δημόσια οτιδήποτε αφορά τα προσωπικά της, μια πρόσφατη τηλεοπτική στιγμή πρόδωσε την ευτυχία της. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τη Μάρω Κοντού στην πρωινή της εκπομπή, όταν ρωτήθηκε για την ερωτική της ζωή, η Φαίη απάντησε λιτά και με ένα ήσυχο χαμόγελο: «Είμαι πολύ καλά».

Φαίη Σκορδά

Διάβασε επίσης: Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα

Αυτή η λιτή δήλωση, ωστόσο, ήρθε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια: ότι η παρουσιάστρια έχει κάνει το επόμενο βήμα με τον σύντροφό της και βρίσκεται σε προετοιμασίες για να επισφραγίσουν τη σχέση τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζώρτζιας Συρίχα στο Youweekly.gr, άνθρωποι από το περιβάλλον της αποκαλύπτουν πως πρόκειται για έναν πολύ χαμηλών τόνων γάμο, ενδεχομένως και μέχρι τα Χριστούγεννα, χωρίς κάμερες, χωρίς φαντασμαγορικές τελετές και χωρίς κοσμική προβολή. Άλλωστε, η Φαίη έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι προτιμά την ουσία και όχι τη βιτρίνα.

Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στην Σκωτία με τους γιους της - Το φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram
https://www.instagram.com/fayskorda/

Ο σύντροφός της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια, αποφεύγει κάθε είδους δημοσιότητα, ενώ το ζευγάρι συγκατοικεί ήδη το τελευταίο διάστημα, κάτι που έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη σχέση τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση γάμου είχε γίνει ήδη από το περσινό καλοκαίρι, με τον αγαπημένο της να της προσφέρει μονόπετρο. Ωστόσο, η Φαίη προτίμησε να διατηρήσει σιγή ιχθύος μέχρι να νιώσει πως είναι η σωστή στιγμή να κάνει το επόμενο βήμα.

Έχοντας ήδη βιώσει έναν δημόσιο και λαμπερό γάμο στο παρελθόν με τον Γιώργο Λιάγκα, η Φαίη φαίνεται να επιδιώκει πλέον την ηρεμία, την αλήθεια και τη συναισθηματική πληρότητα. Η σκέψη για έναν γάμο μέσω συμφώνου συμβίωσης δεν αποκλείεται, αφού ταιριάζει περισσότερο με τη φιλοσοφία της ζωής της σήμερα. Όπως σχολιάζουν άτομα του επαγγελματικού της κύκλου, η θετική της ενέργεια, η ήρεμη στάση και η φωτεινή της παρουσία δεν περνούν απαρατήρητες. Η Φαίη εκπέμπει μια ευτυχία που δεν φωνάζει αλλά φαίνεται.

https://www.instagram.com/fayskorda/

Διάβασε επίσης: Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στην Σκωτία με τους γιους της – Το φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram

ΓΑΜΟΣ ζευγάρια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
