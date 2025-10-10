Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

Οι δύο τραγουδίστριες παρουσίασαν μια εκδοχή του «Don’t Speak» πιστή στο πρωτότυπο του 1995, με τη μπάντα της Dua Lipa να συνοδεύει τη στιγμή

Η Dua Lipa έφερε μια νότα νοσταλγίας και απόλυτης ποπ ενέργειας στο Λος Άντζελες, όταν κάλεσε τη Gwen Stefani στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το εμβληματικό τραγούδι των No Doubt, «Don’t Speak». Η συνάντηση των δύο σταρ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας «Radical Optimism Tour» στο Kia Forum, αφήνοντας το κοινό άφωνο από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Η Dua Lipa, πριν καλέσει τη Gwen Stefani στη σκηνή, προλόγισε τη στιγμή με λόγια γεμάτα θαυμασμό και αγάπη. «Είναι η αγαπημένη μου καλλιτέχνιδα, κάποια που άκουγα σε όλη μου τη ζωή, που επηρέασε τη μουσική και το στυλ μου, που αγαπώ ως ερμηνεύτρια και που δεν σταματά ποτέ να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της στη μουσική. Την αγαπώ απλώς γι’ αυτό», είπε η Dua Lipa. Και συνέχισε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και ενθουσιασμό: «Αυτή η απίστευτη γυναίκα είναι εδώ απόψε. Οπότε, Λος Άντζελες, είστε τυχεροί, γιατί έχετε τη μία και μοναδική Gwen Stefani». Το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα καθώς η Gwen Stefani ανέβηκε στη σκηνή.

Οι δύο τραγουδίστριες παρουσίασαν μια εκδοχή του «Don’t Speak» πιστή στο πρωτότυπο του 1995, με τη μπάντα της Dua Lipa να συνοδεύει τη στιγμή. Η χημεία τους στη σκηνή ήταν εμφανής, με τις φωνές τους να δένουν αρμονικά και να μεταφέρουν στο κοινό όλη τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού.

Η Dua Lipa και η Gwen Stefani έχουν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, όταν το 2020 συμμετείχαν μαζί σε ριμίξ του τραγουδιού «Physical» με τον Mark Ronson, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Club Future Nostalgia».

Σε συνέντευξή της το 2021 στον Zane Lowe για το Apple Music, η Dua Lipa είχε παραδεχθεί πως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Gwen Stefani είχε αποδεχθεί τη συνεργασία. «Καθόμουν δίπλα στο τηλέφωνο, κρατούσα το πρόσωπό μου και έλεγα “Θεέ μου, αυτό είναι τρελό”. Περπατούσα πάνω κάτω στο δωμάτιο, δεν το χωρούσε ο νους μου», θυμήθηκε γελώντας.

