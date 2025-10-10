Το viral στιγμιότυπο στην πρεμιέρα του «First Dates» που σχολιάζουν όλοι στα social media

Το «First Dates» έκανε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου δυναμικό ξεκίνημα, φέρνοντας στο προσκήνιο τον Ραφαήλ και τη Μικαέλα. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε διάθεση για κουβέντα και χαμόγελα, με τους δύο να μοιράζονται ενδιαφέροντα όπως το σερφ και το ψάρεμα.

Τα σχόλια για το στιλ και τα μαλλιά τους πρόσθεσαν μια ανάλαφρη δόση χιούμορ, μέχρι που η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή.

Όταν ήρθαν στο τραπέζι τα ζώδια, η Μικαέλα Λέων και ο Ραφαήλ Τοξότης, ήρθε και η στιγμή της αλήθειας. Σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει το ραντεβού, ο Ραφαήλ ρώτησε πόσο κοντά ήταν η πραγματικότητα στις προσδοκίες του. Η απάντηση της Μικαέλας ήταν αφιλτράριστη και ειλικρινής: «Εμφανισιακά 1, συμπεριφορά 5», προσθέτοντας με χιούμορ ότι προτιμά μαλλί. Η αντίδραση του Ραφαήλ ήταν ψύχραιμη, αφήνοντας αιχμές με κομψότητα αλλά χωρίς να χάνει την ευγένειά του.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral, με τα social media να γεμίζουν σχόλια, memes και GIFs για το αμήχανο αλλά διασκεδαστικό ραντεβού. Ένα τηλεοπτικό πρώτο ραντεβού που απέδειξε πως η ειλικρίνεια, ακόμα κι αν είναι σκληρή, μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις και να δώσει αφορμή για συζητήσεις και γέλια σε όλη τη χώρα.

