Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

Σε διαγωνισμούς body-building κατεβαίνει πλέον η Αθηνά New York, η γυναίκα που εντυπωσίασε τον Αλέξη Παππά στο ριάλιτι «Bachelor» το 2022, η οποία από τότε έλεγε πολύ συχνά πόσο αγαπά την γυμναστική, τους ελληνικούς χορούς και τη… φέτα.

Τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αθηνά ασχολείται εντατικά με τη γυμναστική και το σώμα της, ενώ πριν λίγες ώρες συμμετείχε σε διαγωνισμό, εκπροσωπώντας την Αμερική.

Μάλιστα, σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, η ίδια εμφανίζεται στη σκηνή του διαγωνισμού φορώντας ένα γαλάζιο μπικίνι. Όπως αποκάλυψε, η φάση που πέρασε ήταν προκριματική, ενώ στη συνέχεια, θα βρεθεί στον τελικό, που θα κρίνει την νικήτρια.

Επιπλέον, η Αθηνά πριν μερικούς μήνες κατέκτησε την πρώτη θέση σε τρεις κατηγορίες σε διαγωνισμό fitness. Στην ανάρτησή της, είχε περιγράψει πώς αυτή η επιτυχία είναι αποτέλεσμα μιας ζωής αφιερωμένης στη γυμναστική, καθώς ξεκίνησε να γυμνάζεται από 6 χρονών, πέρασε από διάφορα γυμναστήρια, και ήδη από την εφηβεία ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί σοβαρά με το bodybuilding. Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν πολλά χρόνια προσήλωσης και προσπάθειας για να φτάσει στη σημερινή της φυσική κατάσταση.

Να υπενθυμίσουμε πως η Αθηνά είναι 35 ετών και κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, όπου και ζει (εξ’ ου και το Αθηνά New York, όπως είχε συστηθεί στο Bachelor). Κατά την είσοδό της στο ριάλιτι γνωριμιών, είχε δηλώσει ηθοποιός και μάλιστα, διατηρεί ενεργό προφίλ στη βάση δεδομένων του IMDb. Έχει συμμετάσχει σε εννέα ταινίες μικρού μήκους ενώ έχει πει πως «μια μέρα θα γίνει τόσο γνωστή όσο η Αντζελίνα Τζολί».

