Celeb News 10.10.2025

Πέντε χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί

Σοφία Βόσσου
Η τραγουδίστρια μιλά για τη σπάνια πάθηση με την οποία γεννήθηκε και τα χρόνια περιορισμού που βίωσε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή «Memories of Flavors» του σεφ Μάριου Γλύκα στο YouTube μίλησε η Σοφία Βόσσου, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην δύσκολη εμπειρία που τη σημάδεψε στην παιδική της ηλικία.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι γεννήθηκε με συγγενές εξάρθρημα, επηρεάζοντας την κινητικότητα των ποδιών της, ενώ όπως είπε «έμεινε πέντε χρόνια σε γύψο».

Σοφία Βόσσου
https://www.instagram.com/vossou_sofia/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας

«Δυσκολεύτηκα ως παιδάκι, διότι γεννήθηκα με συγγενές εξάρθρημα, που σημαίνει ότι τα ποδαράκια μου ήταν βγαλμένα από τη λεκάνη. Τότε δεν τα εξέταζαν τα παιδιά, γιατί θα μπορούσε σε 40 μέρες να έχει κολλήσει αυτό. Δεν το πήραν χαμπάρι και έμεινα πέντε χρόνια στον γύψο».

Σοφία Βόσσου
https://www.instagram.com/vossou_sofia/?hl=el

Η Σοφία Βόσσου τόνισε πως τα πρώτα της χρόνια ήταν γεμάτα περιορισμούς, αφού δεν μπορούσε να κάνει όσα θεωρούνται φυσιολογικά για ένα παιδί. «Ως παιδάκι δεν μπουσούλησα, δεν έτρεξα», είπε περιγράφοντας το πώς βίωσε εκείνη την περίοδο και πρόσθεσε: «Από τα 5-6 μου και μετά απελευθερώθηκα. Αυτό ήταν λίγο καταπιεστικό».

Διάβασε επίσης: Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΣΟΦΙΑ ΒΟΣΣΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Επόμενο
Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

10.10.2025

Δες επίσης

Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ
Celeb News

Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

10.10.2025
Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!
Celeb News

Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

10.10.2025
Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna
Celeb News

Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna

10.10.2025
Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ
Celeb News

Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ

10.10.2025
Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο
Celeb News

Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

10.10.2025
Αν οι ξένοι celebrities ζούσαν στην Ελλάδα: Από τη Madonna στο καρναβάλι μέχρι τον Will Smith να πλακώνεται στα Mad VMA
Celeb News

Αν οι ξένοι celebrities ζούσαν στην Ελλάδα: Από τη Madonna στο καρναβάλι μέχρι τον Will Smith να πλακώνεται στα Mad VMA

10.10.2025
20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας
Celeb News

20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας

10.10.2025
Ο Ben Stiller κυκλοφορεί αναψυκτικό που μυρίζει… παιδικά χρόνια!
Celeb News

Ο Ben Stiller κυκλοφορεί αναψυκτικό που μυρίζει… παιδικά χρόνια!

09.10.2025
O Cristiano Ronaldo στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων στα 40 του
Celeb News

O Cristiano Ronaldo στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων στα 40 του

09.10.2025
Επίσημα δικηγόρος η κόρη του Νίκου Χαρδαλιά – Το post από την ορκωμοσία της
Celeb News

Επίσημα δικηγόρος η κόρη του Νίκου Χαρδαλιά – Το post από την ορκωμοσία της

09.10.2025
Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας
Celeb News

Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας

09.10.2025
Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn
Celeb News

Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn

09.10.2025
Η Βίκυ Κουλιανού ξαναζωντανεύει τη χρυσή εποχή των ’90s δίπλα στον Gianni Versace
Celeb News

Η Βίκυ Κουλιανού ξαναζωντανεύει τη χρυσή εποχή των ’90s δίπλα στον Gianni Versace

09.10.2025
Η Angelina Jolie ρίχνει μαύρη πέτρα στο Hollywood και φεύγει για το άγνωστο
Celeb News

Η Angelina Jolie ρίχνει μαύρη πέτρα στο Hollywood και φεύγει για το άγνωστο

09.10.2025
Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!
Celeb News

Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!

09.10.2025
Περήφανος πατέρας ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης – Ο γιος του στο Μιλάνο για σπουδές Ιατρικής
Celeb News

Περήφανος πατέρας ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης – Ο γιος του στο Μιλάνο για σπουδές Ιατρικής

09.10.2025
Η Victoria Beckham έκανε πρεμιέρα και οι Spice Girls έδωσαν ρεσιτάλ κομψότητας
Celeb News

Η Victoria Beckham έκανε πρεμιέρα και οι Spice Girls έδωσαν ρεσιτάλ κομψότητας

09.10.2025
Η Klavdia μιλά πρώτη φορά στην κάμερα για τον χωρισμό της από τον OGE
Celeb News

Η Klavdia μιλά πρώτη φορά στην κάμερα για τον χωρισμό της από τον OGE

09.10.2025
Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή
Celeb News

Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

09.10.2025
Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά
Celeb News

Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά

09.10.2025
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη
Celeb News

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη

09.10.2025