Πέντε χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί

Η τραγουδίστρια μιλά για τη σπάνια πάθηση με την οποία γεννήθηκε και τα χρόνια περιορισμού που βίωσε

Στην εκπομπή «Memories of Flavors» του σεφ Μάριου Γλύκα στο YouTube μίλησε η Σοφία Βόσσου, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην δύσκολη εμπειρία που τη σημάδεψε στην παιδική της ηλικία.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι γεννήθηκε με συγγενές εξάρθρημα, επηρεάζοντας την κινητικότητα των ποδιών της, ενώ όπως είπε «έμεινε πέντε χρόνια σε γύψο».

Διάβασε επίσης: Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας

«Δυσκολεύτηκα ως παιδάκι, διότι γεννήθηκα με συγγενές εξάρθρημα, που σημαίνει ότι τα ποδαράκια μου ήταν βγαλμένα από τη λεκάνη. Τότε δεν τα εξέταζαν τα παιδιά, γιατί θα μπορούσε σε 40 μέρες να έχει κολλήσει αυτό. Δεν το πήραν χαμπάρι και έμεινα πέντε χρόνια στον γύψο».

Η Σοφία Βόσσου τόνισε πως τα πρώτα της χρόνια ήταν γεμάτα περιορισμούς, αφού δεν μπορούσε να κάνει όσα θεωρούνται φυσιολογικά για ένα παιδί. «Ως παιδάκι δεν μπουσούλησα, δεν έτρεξα», είπε περιγράφοντας το πώς βίωσε εκείνη την περίοδο και πρόσθεσε: «Από τα 5-6 μου και μετά απελευθερώθηκα. Αυτό ήταν λίγο καταπιεστικό».

Διάβασε επίσης: Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn