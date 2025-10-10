Νέες κυκλοφορίες 10.10.2025

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

Μια καλλιτεχνική σύμπραξη με τις εξαιρετικές φωνές των δύο χαρισματικών ερμηνευτών
Mad.gr

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Έλενα Παπαρίζου συναντιούνται στο στούντιο και τραγουδούν το πιο τρυφερό ντουέτο των τελευταίων ετών με τίτλο «Λατρεύω», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Οι δύο ταλαντούχοι ερμηνευτές ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τραγούδι που θα λατρεύουμε να ακούμε ξανά και ξανά. Το «Λατρεύω» αποτελεί έναν ευαίσθητο διάλογο γεμάτο ειλικρίνεια, εξομολογητική διάθεση, βαθιά συναισθήματα. Ένα τραγούδι που κυριαρχεί η ευγένεια, η γλυκύτητα.

Στο Μέγαρο Ησαΐα το videoclip 

Οι δυο καλλιτέχνες κυκλοφορούν παράλληλα το video clip της συνεργασίας τους σε σκηνοθεσία του ταλαντούχου Άλεξ Κωνσταντινίδη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Σταυράκου στο Μέγαρο Ησαΐα, το οποίο οικοδομήθηκε το 1923, βάσει σχεδίων του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Ζίζηλα. Το εντυπωσιακό αυτό οικοδόμημα διακρίνεται από εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους, οροφογραφίες και γύψινο διάκοσμο, τα οποία αναδεικνύονται σημαντικά στο videoclip του «Λατρεύω». Το Μέγαρο Ησαΐα ανήκε μάλιστα στα πολυτελή κτίρια του άξονα της Πατησίων και αποτελεί ένα από τα μέγαρα της περιόδου.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Έλενα Παπαρίζου καταφέρνουν με τις φωνές τους να δημιουργήσουν το τραγούδι που θα δώσει «νόημα καινούργιο και σκοπό» στις μουσικές επιλογές μας, ενώ αποφασίζουν να οπτικοποιήσουν τη συνεργασία τους σε έναν χώρο που ταιριάζει ιδανικά με τη φινέτσα που χαρακτηρίζει το τραγούδι τους. Μια καλλιτεχνική σύμπραξη με τις εξαιρετικές φωνές των δύο χαρισματικών ερμηνευτών. Τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι στίχοι ανήκουν στη Ροδούλα Παπαλαμπριανού.

Δείτε το εντυπωσιακό video clip του «Λατρεύω»: 

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες:  https://konstantinoschristoforouhelenapaparizou.lnk.to/Latrevo

 

