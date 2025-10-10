Fashion 10.10.2025

Το κασκόλ είναι το αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει τη σιλουέτα σου σε δευτερόλεπτα

kaskol_outfit
Ένα απλό αλλά καθοριστικό fashion item που μπορεί να προσδώσει στιλ, κομψότητα και νέα διάσταση σε κάθε outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάποιες φορές, η επιτυχία ενός look δεν κρύβεται στα ακριβά κομμάτια ή τα εντυπωσιακά prints, αλλά στον τρόπο που συνδυάζονται τα βασικά κομμάτια και στο ποιο αξεσουάρ επιλέγουμε για να ολοκληρώσουμε την εμφάνιση. Η σωστή επιλογή υφασμάτων, φυσικών αποχρώσεων και αρμονικών συνδυασμών παίζει ρόλο, όμως το πραγματικό «game-changer» στοιχείο βρίσκεται σε ένα μόνο item, ένα αξεσουάρ που μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη τη σιλουέτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μερικά απλά και εύκολα styling tricks, που είδαμε στις πασαρέλες και στο street style, μπορούν να αναβαθμίσουν αμέσως το στιλ ενός συνόλου, ακόμα κι αν ξεκινάς από ένα απλό look. Ένα μπεζ μάλλινο φόρεμα με ζώνη στη μέση, για παράδειγμα, μπορεί να αποκτήσει αμέσως έναν retro χαρακτήρα χάρη στα σωστά αξεσουάρ που το ολοκληρώνουν.

kaskol
https://www.instagram.com/beckybonnie/

H δύναμη των αξεσουάρ 

Η δύναμη μιας εμφάνισης μπορεί να κρύβεται σε ένα μόνο αξεσουάρ. Ένα mini ζευγάρι μαύρα γυαλιά ή ένα κασμιρένιο κασκόλ που φοράς μπροστά στο λαιμό και αφήνεις να κυλήσει στην πλάτη, μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη τη σιλουέτα. Ένα λεπτό, αλλά καθοριστικό στοιχείο, που αποδεικνύει ότι το διαχρονικό κασκόλ δεν είναι μόνο για να σε προστατεύει από το κρύο, αλλά και για να προσθέτει στιλ σε κάθε outfit.

kaskol
https://www.instagram.com/pretemoitaveste/

Μπορείς να το φορέσεις πάνω από ένα πλεκτό πουλόβερ ή ένα παλτό, αφήνοντας την άκρη να πέφτει στην πλάτη. Η γραμμή που δημιουργείται αμέσως αναβαθμίζει ολόκληρη την εμφάνιση, κάνοντας ακόμα και ένα απλό look να δείχνει κομψό και καλοσχεδιασμένο.

kaskol
https://www.instagram.com/stylecadenza/

Fashion tip: Πώς να φορέσεις το κασκόλ σου φέτος τον χειμώνα

Δοκίμασε διαφορετικούς τρόπους. Γύρω από το λαιμό, μπροστά ή αφήνοντας τις άκρες να πέφτουν πίσω. Μικρές κινήσεις, μεγάλος αντίκτυπος. Το σωστό κασκόλ μπορεί να είναι το μυστικό όπλο της ντουλάπας σου, ένα αξεσουάρ που αλλάζει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και τη στάση ολόκληρης της σιλουέτας.

Benetton

kaskol_benneton

Stradivarius 

kaskol_stradivarius

About You

about_you_kaskol

