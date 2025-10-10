Paris Fashion Week 26: Όσα έκλεψαν την παράσταση στα catwalks

Το Παρίσι, η πρωτεύουσα της μόδας, έκλεισε για άλλη μια φορά τη σεζόν με εκρήξεις δημιουργικότητας, θεάματος και συγκίνησης. Από τα ιστορικά maisons που επανερμηνεύουν τη δική τους κληρονομιά μέχρι τους νέους σχεδιαστές που γεμίζουν τις πασαρέλες με φρέσκια ενέργεια, η Εβδομάδα Μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι 2026 απέδειξε πως δεν είναι απλώς ρούχα αλλά κουλτούρα, ταυτότητα και αφήγηση. Οι επιδείξεις φέτος θύμιζαν περισσότερο κινηματογραφικές εμπειρίες παρά shows, μεταφέροντάς μας σε κόσμους όπου το παλιό και το νέο το ρετρό και το φουτουριστικό συνυπάρχουν με αβίαστο τρόπο.

Αν και οι μεγάλοι τίτλοι μιλούν για οίκους όπως Dior, Saint Laurent και Louis Vuitton, αυτό που την έκανε ξεχωριστή ήταν οι λεπτομέρειες τα νοσταλγικά touches, οι bold επιλογές, η εκπληκτική σκηνοθεσία και οι πολυδιάστατες αφηγήσεις για τη γυναικεία και ανδρική ταυτότητα. Από τα αέρινα gowns του Saint Laurent μέχρι την avant-garde ενέργεια του Rick Owens παρακάτω θα βρεις τα 16 πράγματα που πραγματικά λατρέψαμε από το Παρίσι.

Οι Αμερικανοί που κατέκτησαν το Παρίσι

Το Παρίσι άνοιξε τις πόρτες του σε Αμερικανούς σχεδιαστές που έφεραν φρεσκάδα στο ευρωπαϊκό DNA. Από το ντεμπούτο των Jack McCollough και Lazaro Hernandez στο Loewe μέχρι την παρουσίαση του Polo Ralph Lauren και τον Michael Rider στη Celine οι συλλογές είχαν pop αισιοδοξία και μοντέρνο preppy χαρακτήρα. Η μίξη του αμερικανικού cool με το γαλλικό chic ήταν ακαταμάχητη.

Το θεατρικό φινάλε του Saint Laurent

Ο Anthony Vaccarello μάγεψε το κοινό με ένα μεγαλειώδες φινάλε αποτελούμενο από 15 φορέματα με ογκώδη βολάν και διαφάνειες εμπνευσμένα από τη συλλογή «Ballet Russes» του Yves Saint Laurent. Το αποτέλεσμα συνδύαζε ρομαντισμό και δύναμη σε απόλυτη ισορροπία, διατηρώντας τη χαρακτηριστική λάμψη του οίκου ενώ παράλληλα εξέφραζε σύγχρονη αισθητική.

McQueen μύθοι μυστικισμός και σκοτεινή ποίηση

Ο Seán McGirr παρουσίασε τη συλλογή του σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την cult ταινία «The Wicker Man». Η μυστηριακή ατμόσφαιρα, τα οργανικά υλικά και η πρωτόγονη θηλυκότητα συνδυάστηκαν με φόντο από σιτάρια και πλεκτές υφές. Ο οίκος McQueen βρέθηκε ξανά εκεί που ανήκει, στο λεπτό όριο ανάμεσα στην τέχνη και το όνειρο.

Η αναγέννηση του οίκου Dior

Ο Jonathan Anderson έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στον οίκο Dior, ξεκινώντας με ένα pre-show ντοκιμαντέρ σκηνοθετημένο από τον Adam Curtis. Η συλλογή του απέτισε φόρο τιμής σε όλες τις εποχές του οίκου, από τα flower women του Christian Dior μέχρι την ριζοσπαστική θηλυκότητα της Maria Grazia Chiuri. Ένα δυναμικό fashion statement που συνέδεσε αρμονικά το παρελθόν με το μέλλον της Dior.

Οι τσάντες του Louis Vuitton

Ο Nicolas Ghesquière απέδειξε γιατί τα αξεσουάρ του οίκου Louis Vuitton θεωρούνται έργα τέχνης. Από δομημένες mini bags μέχρι υπερμεγέθη clutch με γλυπτικές λεπτομέρειες, οι νέες τσάντες έγιναν το απόλυτο αντικείμενο πόθου της σεζόν.

Η φωνή της Pamela Anderson στον Valentino

Η Pamela Anderson ανέλαβε τον ρόλο της αφηγήτριας στο show του Alessandro Michele για το Valentino, διαβάζοντας τα show notes με χαρακτηριστική χροιά. Με λόγια εμπνευσμένα από τον Pasolini, μίλησε για φωτεινά σμήνη πυγολαμπίδων που συμβολίζουν την ελπίδα μέσα στο σκοτάδι, μεταμορφώνοντας τη μόδα σε ένα ποιητικό θέαμα ειπωμένο από ένα απροσδόκητο fashion icon.

Το Chanel solar system του Matthieu Blazy

Η πρώτη συλλογή του για τον οίκο Chanel μάγεψε με μια ατμόσφαιρα που φαινόταν εκτός αυτού του κόσμου. Σφαίρες που θύμιζαν πλανήτες, διαστημική μουσική και μοντέλα που περπατούσαν σαν σύγχρονες μούσες του σύμπαντος δημιούργησαν ένα show-ωδή στο όνειρο και τη φαντασία, υπογράφοντας μια νέα εποχή για τον οίκο.

Pierpaolo Piccioli επαναπροσδιορίζει τον Balenciaga

Στην πρώτη του συλλογή για την Balenciaga, ο Pierpaolo Piccioli συνδυάζει τον κλασικισμό του Cristóbal Balenciaga με τη σύγχρονη street αισθητική του Demna. Από bubble hem φορέματα μέχρι oversized γυαλιά, η συλλογή αποτελεί μια τολμηρή συνάντηση παρελθόντος και μέλλοντος, που αποτυπώνει την ανατρεπτική ταυτότητα του οίκου.

Maison Margiela η ορχήστρα των παιδιών

Ο Glenn Martens παρουσίασε ένα χαριτωμένο και ανατρεπτικό show για τον Martin Margiela. 61 παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών έπαιξαν μουσική live, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο και χαοτικό σκηνικό. Μια υπενθύμιση ότι η μόδα μπορεί να παραμένει σοβαρή χωρίς να παίρνει ποτέ τον εαυτό της υπερβολικά στα σοβαρά, τιμώντας με παιχνιδιάρικο τρόπο τις πρώτες ημέρες του οίκου.

