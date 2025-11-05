Jelly donut blush: Το νέο trend στο μακιγιάζ που αγαπούν όλοι τα TikTokers

Το jelly donut blush δίνει φυσικό ροζ τόνο και λαμπερή όψη στα μάγουλα, προσφέροντας φρεσκάδα και ζωντάνια σε κάθε σου look

Το μακιγιάζ εξελίσσεται συνεχώς και φέτος η νέα τάση που έχει κερδίσει τις καρδιές πολλών είναι το Jelly Donut Blush. Η έμπνευσή του προέρχεται από τα γλυκά ντόνατ, με στόχο να δώσει στα μάγουλα ένα φυσικό, φρέσκο και λαμπερό αποτέλεσμα, σαν να έχεις ένα φυσικό ροζ τόνο που εκπέμπει υγεία και ζωντάνια. Είναι ένας τρόπος να αναδείξεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου με διακριτική ένταση, χωρίς να χρειάζεται υπερβολικό layering.

Η τεχνική αυτή εστιάζει στην τοποθέτηση του ρουζ στο κέντρο των μήλων, δημιουργώντας έναν φωτεινό τόνο που σβήνει απαλά προς τα έξω. Η επιλογή gel ή κρεμώδους υφής προσφέρει υγιή λάμψη και μια ελαφριά αίσθηση ενυδάτωσης. Το χρώμα, συνήθως σε ροζ ή φούξια αποχρώσεις, χαρίζει στα μάγουλα φυσική ζωντάνια και φρεσκάδα.

Για να πετύχεις το ιδανικό αποτέλεσμα, άπλωσε μικρές ποσότητες προϊόντος με τα δάχτυλα ή με ένα πινέλο, δουλεύοντας κυκλικά την εφαρμογή και εστιάζοντας στο κέντρο των μήλων. Η ένταση μπορεί να αυξάνεται σταδιακά, χωρίς να χάνεται η φυσική όψη. Οι ξηρές και κανονικές επιδερμίδες θα απολαύσουν την ενυδατική αίσθηση και τη λαμπερή όψη, ενώ για τις λιπαρές επιδερμίδες, μια ελαφριά στρώση πούδρας θα δώσει πιο ματ αποτέλεσμα χωρίς να αλλοιωθεί η φρεσκάδα του look.

Το Jelly Donut Blush δεν είναι απλά ένα trend, αλλά μια ευχάριστη και εύκολη τεχνική για να προσθέσεις φως και ζωντάνια στο πρόσωπό σου. Είναι ιδανικό για καθημερινό μακιγιάζ ή για πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις, καθώς δίνει την αίσθηση ενός φυσικού, υγιούς χρώματος που φωτίζει όλο το πρόσωπο.

