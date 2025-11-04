MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ξάνια Μονέ: Η πρώτη AI καλλιτέχνιδα που κατακτά τα charts του Billboard

Ξάνια Μονέ: Η πρώτη καλλιτέχνιδα τεχνητής νοημοσύνης που κατακτά τα charts του Billboard
Μια εικονική καλλιτέχνιδα αλλάζει τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ξάνια Μονέ, μια μουσικός που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, κατάφερε να πετύχει κάτι πρωτοφανές: έγινε η πρώτη ψηφιακή τραγουδίστρια που μπαίνει ποτέ στα επίσημα ραδιοφωνικά charts του Billboard.

Το τραγούδι της με τίτλο «How Was I Supposed to Know?» ανέβηκε στη θέση 30 του καταλόγου Adult R&B Airplay, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη μουσική βιομηχανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης τεχνητής νοημοσύνης καταφέρνει να αποκτήσει ραδιοφωνική επιτυχία σε διεθνές επίπεδο.

Πέρα από τα charts, η Μονέ έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον της μουσικής βιομηχανίας, υπογράφοντας συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Hallwood Media. Πίσω από τη δημιουργία της βρίσκεται μια ομάδα ανθρώπων δημιουργών, μεταξύ τους η ποιήτρια Τελίσα Τζόουνς από το Μισισίπι, που γράφει τους στίχους της, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο μάνατζέρ της, Ρομέλ Μέρφι, δήλωσε: «Το τραγούδι της άγγιξε τον κόσμο. Αυτή ήταν πάντα η απλή μας συνταγή. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τη μουσική της και να φτάσουμε ακόμη ψηλότερα».

Η επιτυχία της Μονέ έρχεται σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων. Παρόμοιο παράδειγμα αποτελεί το ψηφιακό συγκρότημα The Velvet Sundown, το οποίο έχει εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, χωρίς να είναι γνωστό αν πίσω του κρύβονται πραγματικοί μουσικοί.

Πολλές εταιρείες πάντως βλέπουν θετικά αυτή τη νέα εποχή. Η Spotify, για παράδειγμα, ανακοίνωσε συνεργασία με τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες (Sony, Universal, Warner, Merlin και Believe) για τη δημιουργία «υπεύθυνων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης», ενώ ετοιμάζει και εργαλείο μουσικών προτάσεων που θα βασίζεται στο ChatGPT, προσφέροντας στους χρήστες πιο προσωποποιημένες μουσικές εμπειρίες.

