MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διακόσμηση 04.11.2025

Αυτό το νέο trend θα σε κάνει να δεις το ταβάνι σου με άλλα μάτια

Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες στο ταβάνι συμβάλλουν στη συνολική αισθητική του χώρου, προσθέτοντας χαρακτήρα, ζεστασιά και ισορροπία
Μαρία Χατζηγιάννη

Συνήθως κοιτάμε το ταβάνι μόνο για να δούμε αν χρειάζεται καθάρισμα ή αν το φωτιστικό είναι στη θέση του. Ωστόσο, το σημείο αυτό μπορεί να γίνει το «μυστικό όπλο» της διακόσμησης. Μικρές αλλαγές όπως ξύλινα δοκάρια, υφασμάτινες επενδύσεις ή ανάγλυφα σχέδια μπορούν να μεταμορφώσουν έναν χώρο χωρίς να απαιτούν ριζικές αλλαγές. Έτσι, γίνεται ένας καμβάς που προσθέτει βάθος, χαρακτήρα και αίσθηση πολυτέλειας, ακόμη κι αν το δωμάτιο είναι μικρό ή απλό.

Η σύγχρονη διακόσμηση επιστρέφει στις λεπτομέρειες και στη φυσικότητα. Χώροι που νιώθουν ζεστοί, ανθρώπινοι και έχουν ενδιαφέρον σε κάθε γωνιά τους. Ένα καλοσχεδιασμένο ταβάνι δίνει στον χώρο σου αίσθηση ολοκλήρωσης και φροντίδας. Επιπλέον, τραβάει το βλέμμα προς τα πάνω, κάνοντας το δωμάτιο να φαίνεται πιο ευρύχωρο και πιο φιλόξενο.

tavani

Διάβασε επίσης: Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!

Επιλογές για κάθε στιλ

Το υλικό και το σχέδιο πρέπει να συνδέονται με το ύφος του σπιτιού σου. Ένα minimal σπίτι μπορεί να κερδίσει με μοντέρνα πάνελ σε ουδέτερους τόνους, ενώ ένας παραδοσιακός χώρος απογειώνεται με ξύλινα δοκάρια ή ανάγλυφες λεπτομέρειες. Για πιο φυσική αίσθηση, τα ξύλινα πάνελ με εμφανή νερά ή βαμμένες επιφάνειες σε γήινες αποχρώσεις δημιουργούν ζεστασιά και οικειότητα.

Φινίρισμα και φωτισμός

Η σωστή υφή και ο φωτισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο. Matte ή semi-matte φινιρίσματα προσφέρουν κομψότητα χωρίς αντανακλάσεις, ενώ ζεστός φωτισμός, είτε με κρεμαστά φωτιστικά είτε με μικρά σποτ, αναδεικνύει τις λεπτομέρειες. Αν επιλέξεις ένα χρώμα κοντινό σε αυτό των τοίχων, δημιουργείται μια αρμονική αίσθηση, ενώ μια ελαφρώς πιο ανοιχτή απόχρωση κάνει τον χώρο να φαίνεται ψηλότερος και φωτεινότερος.

tavani

Πώς να το εντάξεις στο χώρο

Η αρμονία είναι το κλειδί. Αν το ταβάνι έχει έντονη παρουσία, άφησε τους υπόλοιπους τοίχους και τα έπιπλα σε πιο διακριτικούς τόνους. Μικρές επαναλήψεις του υλικού σε έπιπλα, φωτιστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα δημιουργούν συνοχή. Μαλακά υφάσματα, ριχτάρια, μαξιλάρια και φυσικά στοιχεία ολοκληρώνουν την εμπειρία, κάνοντας το σπίτι να νιώθει ζωντανό και φιλόξενο.

tavani
https://www.instagram.com/tornandcottoninteriors/

Το ταβάνι δεν είναι πια μόνο μια επιφάνεια πάνω από το κεφάλι σου. Είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την αίσθηση του σπιτιού, να δώσει προσωπικότητα και να δείξει προσοχή στη λεπτομέρεια. Με λίγη φαντασία και σωστή επιλογή υλικών, ακόμη και ο πιο απλός χώρος μπορεί να γίνει κομψός και καλαίσθητος.

Διάβασε επίσης: Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξάνια Μονέ: Η πρώτη AI καλλιτέχνιδα που κατακτά τα charts του Billboard

Ξάνια Μονέ: Η πρώτη AI καλλιτέχνιδα που κατακτά τα charts του Billboard

04.11.2025
Επόμενο
Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025

Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025

04.11.2025

Δες επίσης

Οι διατροφολόγοι τα αποκαλούν «το φάρμακο της φύσης» – Δες ποια φασόλια είναι τα πιο υγιεινά
Life

Οι διατροφολόγοι τα αποκαλούν «το φάρμακο της φύσης» – Δες ποια φασόλια είναι τα πιο υγιεινά

04.11.2025
Νομίζεις ότι γυμνάζεσαι σωστά; Αυτά τα 7 λάθη αποδεικνύουν το αντίθετο
Fitness

Νομίζεις ότι γυμνάζεσαι σωστά; Αυτά τα 7 λάθη αποδεικνύουν το αντίθετο

04.11.2025
Αυτή η τραγανή μηλόπιτα θα κάνει το σπίτι σου να μυρίσει Χριστούγεννα
Food

Αυτή η τραγανή μηλόπιτα θα κάνει το σπίτι σου να μυρίσει Χριστούγεννα

04.11.2025
Αυτή η DIY συνταγή για ροδόνερο θα κάνει το πρόσωπό σου να λάμπει πιο πολύ από ποτέ
Beauty

Αυτή η DIY συνταγή για ροδόνερο θα κάνει το πρόσωπό σου να λάμπει πιο πολύ από ποτέ

04.11.2025
Το denim κάνει ανατροπή: Γήινο, αυθεντικό, διαχρονικό με 3 σχέδια για να επιλέξεις
Fashion

Το denim κάνει ανατροπή: Γήινο, αυθεντικό, διαχρονικό με 3 σχέδια για να επιλέξεις

04.11.2025
Η Sagrada Família έγραψε ιστορία! Κέρδισε τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο
Life

Η Sagrada Família έγραψε ιστορία! Κέρδισε τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο

04.11.2025
Η Ελένη Τσολάκη δοκίμασε το γαλλικό κούρεμα που αναβαθμίζει κάθε look
Beauty

Η Ελένη Τσολάκη δοκίμασε το γαλλικό κούρεμα που αναβαθμίζει κάθε look

04.11.2025
Η Sydney Sweeney δείχνει πώς η σκιά ματιών μπορεί να φορεθεί καλύτερα και από βερνίκι νυχιών
Beauty

Η Sydney Sweeney δείχνει πώς η σκιά ματιών μπορεί να φορεθεί καλύτερα και από βερνίκι νυχιών

04.11.2025
Cropped leopard-print παλτό: Το απόλυτο statement piece του χειμώνα και 3 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Cropped leopard-print παλτό: Το απόλυτο statement piece του χειμώνα και 3 σχέδια για να αγοράσεις

04.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα