Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Δύο νέες παραγωγές … άγνωστων καναλιών περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ για την τρέχουσα σεζόν. Εκτός από τις επιδοτήσεις των σειρών του ΑΝΤ1, Grand Hotel, Παιχνίδια εκδίκησης , Γιατί, ρε πατέρα; και Άγιος έρωτας για τον Alpha, η τρύπα στο σύστημα του ΕΚΚΟΜΕΔ επιτρέπει στις εταιρείες παραγωγής να λάβουν επιδότηση ως δικαιούχοι και μετά να πουλήσουν τις σειρές σε όποιον σταθμό επιθυμούν.

Με τον νόμιμο αυτό τέχνασμα ένας τηλεοπτικός σταθμός μπορεί να επιδοτηθεί με ποσό άνω των 4 εκατ. ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία, δημιουργώντας συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση, όπως είχε γράψει η στήλη στο πρόσφατο παρελθόν σκοπεύει να αλλάξει και πάλι τη σχετική νομοθεσία, και οι εταιρείες παραγωγές να λαμβάνουν επιδότηση μόν ο για τις μίνι σειρές έως 16 επεισόδια, που προορίζονται για το εξωτερικό.

