Beauty 11.11.2025

Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος

mallia
Χτενίσματα μαλλιών που διατηρούν το στυλ τους και προσφέρουν ευκολία, χωρίς να χρειάζονται συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η περιποίηση των μαλλιών μπορεί να γίνει κουραστική, ειδικά όταν οι συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο και οι ώρες μπροστά από τον καθρέφτη μοιάζουν αναπόφευκτες. Τα συγκεκριμένα χτενίσματα έχουν ως στόχο να μειώσουν αυτή την ένταση, προσφέροντας παράλληλα στιλάτες επιλογές που δεν απαιτούν συνεχή συντήρηση. Από τα καρέ και τα layers μέχρι τις αφέλειες, υπάρχουν προτάσεις που παραμένουν μοντέρνες και εύκολες στη διαχείριση, ανεξάρτητα από την υφή των μαλλιών σου.

Η ιδανική κουπ επιτρέπει στα μαλλιά να μεγαλώνουν χωρίς να χάνουν το στιλ τους, συνδυάζοντας κομψότητα και πρακτικότητα. Οι προτεινόμενες επιλογές δείχνουν πως είναι εφικτό να έχεις εντυπωσιακό αποτέλεσμα καθημερινά, χωρίς κόπο και χωρίς συνεχείς επισκέψεις στο κομμωτήριο.

mallia_frizarisma
Pinterest

Διάβασε επίσης: #MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση

Μακριά layers

Τα layers σε μακριά μαλλιά είναι ιδανικά για όσες θέλουν ευκολία και πολλαπλές επιλογές styling. Ένα απλό πέρασμα με μια στρογγυλή βούρτσα δίνει φρεσκάδα στο look, ενώ δείχνουν τέλεια με κύματα, μπούκλες ή αξεσουάρ για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

kourema
https://www.instagram.com/carlotapitarch/

Ιταλικό καρέ (Italian Bob)

Το καρέ με διακριτές στρώσεις προσφέρει κίνηση και μειώνει τον χρόνο styling. Σε αντίθεση με το αυστηρό καρέ που χρειάζεται συχνά ανανέωση, η προσθήκη στρώσεων γύρω από το πρόσωπο δίνει ευελιξία και καθιστά πιο φυσική την ροή των μαλλιών όσο μεγαλώνουν.

kourema
https://www.instagram.com/cuttlefishhair/

Αφέλειες με layers γύρω από το πρόσωπο

Οι αφέλειες συνδυασμένες με layers που πλαισιώνουν το πρόσωπο μεγαλώνουν ομαλά, χωρίς να απαιτούν συνεχή περιποίηση. Μπορούν να φορεθούν ως curtain bangs ή πλαϊνές, και αργότερα να ενσωματωθούν ομαλά στις υπόλοιπες τούφες των μαλλιών.

curtain_bangs
https://www.instagram.com/mishti.rahman/

Μακρύ lob με χωρίστρα στο κέντρο 

Η μεσαίου μήκους κουπ εξασφαλίζει κομψότητα και ευκολία. Η μεσαία χωρίστρα και οι ευθείες άκρες δημιουργούν ένα λιτό αλλά μοντέρνο αποτέλεσμα, ενώ η δυνατότητα να πιαστούν τα μαλλιά σε κότσο ή αλογοουρά αυξάνει την πρακτικότητα.

kourema
https://www.instagram.com/lotusdenhair/

Κλασικό shag

Το shag, επιστροφή των ’70s, αποδεικνύεται ιδανικό για χαλαρό και effortless styling. Η κουπ μεγαλώνει φυσικά και γίνεται πιο ατημέλητη, δημιουργώντας μια boho αισθητική που απαιτεί ελάχιστο effort.

shag_mallia
https://www.instagram.com/cotyplecieszrybnik/

Διάβασε επίσης: Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 προτάσεις που αποδεικνύουν το αντίθετο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών χωρίς σταθμό

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών χωρίς σταθμό

11.11.2025
Επόμενο
Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του MadWalk 2025 by Three Cents

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του MadWalk 2025 by Three Cents

11.11.2025

Δες επίσης

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του MadWalk 2025 by Three Cents

11.11.2025
5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις
Fashion

5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις

11.11.2025
Από το σπίτι στην πόλη: Τα 3 αγαπημένα cozy outfits της Δέσποινας Βανδή
Fashion

Από το σπίτι στην πόλη: Τα 3 αγαπημένα cozy outfits της Δέσποινας Βανδή

11.11.2025
Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet
Celeb News

Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet

11.11.2025
#MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση
Beauty

#MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση

11.11.2025
Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

11.11.2025
Κουράστηκες από το total black; Δες τις αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το στιλ σου
Fashion

Κουράστηκες από το total black; Δες τις αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το στιλ σου

11.11.2025
5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights
Life

5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights

10.11.2025
8 ιδέες για γιορτινή διακόσμηση που δεν φλυαρεί
Life

8 ιδέες για γιορτινή διακόσμηση που δεν φλυαρεί

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση