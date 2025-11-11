Beauty 11.11.2025

#MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση

Το #MorningShed είναι το viral trend του TikTok που αναδεικνύει τη νυχτερινή beauty ρουτίνα στο απόλυτο τελετουργικό του self-care
Μαρία Χατζηγιάννη

Το #MorningShed είναι ένα beauty trend που έχει γίνει viral στα social media και χαρακτηρίζεται από υπερβολικό layering προϊόντων και εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκοπό να ξυπνήσεις το πρωί με φρέσκια και ανανεωμένη όψη. Η λογική του στηρίζεται στην τοποθέτηση διαφόρων προϊόντων και αξεσουάρ skincare πριν τον ύπνο, όπως under-eye patches, μάσκες ύπνου ή wraps, lip mask, mouth tape, ιμάντες σαγονιού, σκουφάκια μαλλιών και εργαλεία για μπούκλες χωρίς θερμότητα.

Το πρωί αφαιρείς κάθε στοιχείο ξεχωριστά και αποκαλύπτεται η ολοκληρωμένη εικόνα, που υπόσχεται εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάποιοι μάλιστα επεκτείνουν τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές του σώματος, όπως η κοιλιά, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα έλαια. Τα views στο TikTok εκτοξεύονται, η αποτελεσματικότητα στο δέρμα όμως παραμένει συχνά αμφισβητούμενη.

skincare
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

Η πρακτική μπορεί να δοκιμαστεί με πιο ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν υπερβολές και πιθανοί ερεθισμοί. Μία τέτοια διαδικασία περιλαμβάνει διπλό καθαρισμό, essence και ενυδατική, σύντομη χρήση under-eye patches για περίπου τριάντα λεπτά, μάσκα χειλιών όλη τη νύχτα και χρήση rollers για μπόυκλες χωρίς θερμότητα μαζί με έναν μεταξωτό σκούφο. Αποφεύγεται η χρήση mouth tape και ιμάντα σαγονιού κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ τα patches εφαρμόζονται μόνο πριν τον ύπνο για περιορισμένο χρόνο. Το πρωί ακολουθεί ήπιο πλύσιμο με κρύο νερό και εφαρμογή ελαφριάς ενυδατικής με SPF. Το αποτέλεσμα παρατηρείται κυρίως στα μαλλιά και στα χείλη, ενώ το βλέμμα και η επιδερμίδα εμφανίζονται φρέσκα, χωρίς δραματική μεταμόρφωση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται πολύ πλούσια μάσκα ύπνου.

serum_skincare
Pinterest

Ορισμένα στοιχεία του #MorningShed αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Τα rollers για τα μαλλιά που δεν χρειάζονται θερμότητα, σε συνδυασμό με ένα μεταξωτό σκουφάκι, βοηθούν στο να κρατηθεί το σχήμα και η λάμψη των μαλλιών. Οι μάσκες χειλιών ενυδατώνουν και προστατεύουν τα ξηρά χείλη, ενώ η σύντομη χρήση επιθεμάτων για τα μάτια προσφέρει ενυδάτωση χωρίς να χρειάζεται να μείνουν όλη τη νύχτα.

@caitlinmuirheadd I lowkey wanna do it again though LOL #morningshed ♬ original sound – Caitlin Muirhead

Η τεχνική του ενυδατικού «σφραγίσματος» κλειδώνει την υγρασία και βοηθά ιδιαίτερα τις ταλαιπωρημένες επιδερμίδες. Ορισμένες πρακτικές, όμως, θεωρούνται επικίνδυνες ή χωρίς ουσιαστικό όφελος. Η χρήση ταινίας στο στόμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή δυσκολία στην αναπνοή, ενώ η εφαρμογή ιμάντα στο σαγόνι όλη τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει προσωρινό σφίξιμο ή πονοκέφαλο χωρίς μόνιμο αποτέλεσμα. Το υπερβολικό layering με επιθέματα και μάσκες μπορεί να παγιδεύσει ιδρώτα και φυσικά έλαια του δέρματος, με αποτέλεσμα κοκκινίλες ή σπυράκια, ειδικά σε μεικτές ή λιπαρές επιδερμίδες.

Διάβασε επίσης: Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 προτάσεις που αποδεικνύουν το αντίθετο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty skincare
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

11.11.2025
Επόμενο
Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet

Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet

11.11.2025

Δες επίσης

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το αδιαχώρητο στο Mad για μια θέση στο Model Casting Call by Colgate του MadWalk 2025 by Three Cents

11.11.2025
Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος
Beauty

Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος

11.11.2025
5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις
Fashion

5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις

11.11.2025
Από το σπίτι στην πόλη: Τα 3 αγαπημένα cozy outfits της Δέσποινας Βανδή
Fashion

Από το σπίτι στην πόλη: Τα 3 αγαπημένα cozy outfits της Δέσποινας Βανδή

11.11.2025
Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet
Celeb News

Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet

11.11.2025
Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

11.11.2025
Κουράστηκες από το total black; Δες τις αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το στιλ σου
Fashion

Κουράστηκες από το total black; Δες τις αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το στιλ σου

11.11.2025
5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights
Life

5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights

10.11.2025
8 ιδέες για γιορτινή διακόσμηση που δεν φλυαρεί
Life

8 ιδέες για γιορτινή διακόσμηση που δεν φλυαρεί

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση