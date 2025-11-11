MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση

Το #MorningShed είναι ένα beauty trend που έχει γίνει viral στα social media και χαρακτηρίζεται από υπερβολικό layering προϊόντων και εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκοπό να ξυπνήσεις το πρωί με φρέσκια και ανανεωμένη όψη. Η λογική του στηρίζεται στην τοποθέτηση διαφόρων προϊόντων και αξεσουάρ skincare πριν τον ύπνο, όπως under-eye patches, μάσκες ύπνου ή wraps, lip mask, mouth tape, ιμάντες σαγονιού, σκουφάκια μαλλιών και εργαλεία για μπούκλες χωρίς θερμότητα.

Το πρωί αφαιρείς κάθε στοιχείο ξεχωριστά και αποκαλύπτεται η ολοκληρωμένη εικόνα, που υπόσχεται εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάποιοι μάλιστα επεκτείνουν τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές του σώματος, όπως η κοιλιά, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα έλαια. Τα views στο TikTok εκτοξεύονται, η αποτελεσματικότητα στο δέρμα όμως παραμένει συχνά αμφισβητούμενη.

Διάβασε επίσης: Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

Η πρακτική μπορεί να δοκιμαστεί με πιο ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν υπερβολές και πιθανοί ερεθισμοί. Μία τέτοια διαδικασία περιλαμβάνει διπλό καθαρισμό, essence και ενυδατική, σύντομη χρήση under-eye patches για περίπου τριάντα λεπτά, μάσκα χειλιών όλη τη νύχτα και χρήση rollers για μπόυκλες χωρίς θερμότητα μαζί με έναν μεταξωτό σκούφο. Αποφεύγεται η χρήση mouth tape και ιμάντα σαγονιού κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ τα patches εφαρμόζονται μόνο πριν τον ύπνο για περιορισμένο χρόνο. Το πρωί ακολουθεί ήπιο πλύσιμο με κρύο νερό και εφαρμογή ελαφριάς ενυδατικής με SPF. Το αποτέλεσμα παρατηρείται κυρίως στα μαλλιά και στα χείλη, ενώ το βλέμμα και η επιδερμίδα εμφανίζονται φρέσκα, χωρίς δραματική μεταμόρφωση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται πολύ πλούσια μάσκα ύπνου.

Ορισμένα στοιχεία του #MorningShed αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Τα rollers για τα μαλλιά που δεν χρειάζονται θερμότητα, σε συνδυασμό με ένα μεταξωτό σκουφάκι, βοηθούν στο να κρατηθεί το σχήμα και η λάμψη των μαλλιών. Οι μάσκες χειλιών ενυδατώνουν και προστατεύουν τα ξηρά χείλη, ενώ η σύντομη χρήση επιθεμάτων για τα μάτια προσφέρει ενυδάτωση χωρίς να χρειάζεται να μείνουν όλη τη νύχτα.

Η τεχνική του ενυδατικού «σφραγίσματος» κλειδώνει την υγρασία και βοηθά ιδιαίτερα τις ταλαιπωρημένες επιδερμίδες. Ορισμένες πρακτικές, όμως, θεωρούνται επικίνδυνες ή χωρίς ουσιαστικό όφελος. Η χρήση ταινίας στο στόμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή δυσκολία στην αναπνοή, ενώ η εφαρμογή ιμάντα στο σαγόνι όλη τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει προσωρινό σφίξιμο ή πονοκέφαλο χωρίς μόνιμο αποτέλεσμα. Το υπερβολικό layering με επιθέματα και μάσκες μπορεί να παγιδεύσει ιδρώτα και φυσικά έλαια του δέρματος, με αποτέλεσμα κοκκινίλες ή σπυράκια, ειδικά σε μεικτές ή λιπαρές επιδερμίδες.

Διάβασε επίσης: Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 προτάσεις που αποδεικνύουν το αντίθετο

Δες κι αυτό…