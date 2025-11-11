Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Greatness Athens και ο TSO ενώνουν τις δυνάμεις τους στο MadWalk 2025, εκφράζοντας μέσα από τη μόδα και τη μουσική τον παλμό και την ταυτότητα της σύγχρονης Αθήνας

Στο σημείο όπου ο ρυθμός παίρνει μορφή και η μόδα αποκτά φωνή, επιστρέφει το MadWalk 2025 by Three Cents, το πιο ανατρεπτικό fashion music project της χρονιάς. Εδώ και 15 χρόνια, αυτό το πρωτοποριακό event έχει κατορθώσει να ενώσει δύο κόσμους που φαινομενικά κινούνται παράλληλα, τη μόδα και τη μουσική, σε ένα ενιαίο, ζωντανό θέαμα που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.

Στις 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα πλημμυρίσει φως, ήχο και ενέργεια. Φέτος, επιστρέφει με νέο όραμα και θέμα τη μεταμόρφωση, μια έννοια που αποτυπώνει την ανάγκη για ανανέωση, τη δημιουργική εξέλιξη, αλλά και την πίστη στην ταυτότητα.

Μέσα σε αυτή τη σκηνή της καλλιτεχνικής μετάβασης, η Greatness Athens και ο TSO έρχονται να ενώσουν δυνάμεις, φέρνοντας στην πασαρέλα τον παλμό της πόλης, το δυναμισμό της σύγχρονης Αθήνας και την αυθεντικότητα ενός νέου τρόπου έκφρασης.

Greatness Athens

Η Greatness Athens δεν είναι απλώς ένα fashion brand. Είναι ένας τρόπος να εκφράζεις ποιος είσαι χωρίς φόβο και χωρίς όρια. Είναι η Αθήνα όπως τη ζούμε σήμερα, με τη δυναμική της ενέργεια, τη μίξη πολιτισμών και την ανάγκη για αυθεντικότητα.

Είναι ένα brand που γεννήθηκε μέσα από την αγάπη για την πόλη, αντλώντας έμπνευση από την αστική κουλτούρα αλλά και από τη διαχρονική αίγλη της κλασικής Αθήνας. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη δύναμη της ταυτότητας και στην ιδέα ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να φορέσει αυτό που είναι, όχι αυτό που του υπαγορεύουν οι τάσεις.

Η ιδρύτρια του, Βίκυ Καγιά, με πορεία δεκαετιών στη μόδα και στη δημιουργία, έχει μεταφέρει στην Greatness Athens όλη τη γνώση, την αισθητική και το πάθος της για την ελληνική δημιουργία. Με τη συλλογή Greatness On Track, το brand παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη πρότασή του μέχρι σήμερα, μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο streetwear και τον αθηναϊκό μινιμαλισμό.

«Η φετινή συλλογή, η οποία είναι η πιο ολοκληρωμένη του brand μέχρι στιγμής, ονομάζεται Greatness On Track και αντλεί έμπνευση από την urban κουλτούρα της Αθήνας και τη βαθιά ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα. Καθώς η Greatness είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παλμό της πόλης αλλά και την ένδοξη Αθήνα της χρυσής εποχής του Περικλή, η σύνδεση με το αθλητικό πνεύμα και τις διαχρονικές αξίες του δεν θα μπορούσε να λείπει από τη φετινή καμπάνια».

Η συλλογή διατηρεί τον χαρακτήρα που έκανε το brand να ξεχωρίσει. «Από τις προηγούμενες συλλογές έχουμε κρατήσει τις ρίγες, χαλαρές unisex γραμμές, τα best-seller hoodies σε νέα χρώματα και πλέον σε νέα σχέδια, με φερμουάρ, πιστά στις τάσεις της νέας σεζόν». Οι ρίγες παραμένουν το δυνατό σημείο της συλλογής, με περισσότερα αποκλειστικά σχέδια που παραπέμπουν στις γραμμές του στίβου και αποτυπώνουν την αίσθηση κίνησης και προόδου.

«Η Greatness σημαίνει να ξέρεις πού πατάς, να βλέπεις καθαρά τον στόχο και να τρέχεις προς αυτόν, χωρίς να σταματάς. Να γυρνάς πάντα στον εαυτό σου, στο κέντρο σου, να νιώθεις παρών. Να στέκεσαι στη γραμμή της εκκίνησης και να λες Είμαι εδώ, είμαι on track».

Ξεχωριστή θέση στη φετινή συλλογή έχει το burgundy set, ένα κομμάτι που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. «Το φούτερ του, με τον ψηλό λαιμό και το φερμουάρ, είναι κάτι που δοκιμάζουμε πρώτη φορά και έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις».

Για τη φετινή παρουσία της Greatness Athens στο MadWalk, η ομάδα πίσω από το brand αισθάνεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ταυτότητά της. «Φέτος είμαστε πιο ολοκληρωμένοι. Έχουμε περισσότερα χρώματα, σχέδια, κατηγορίες, είμαστε πιο κοντά στην ταυτότητά μας, συνδυάζοντας ξεκάθαρα το streetwear με την κομψότητα του αθηναϊκού μινιμαλισμού. Συναισθηματικά, είμαστε τρομερά περήφανοι που εξελισσόμαστε τόσο γρήγορα και παρουσιάζουμε την πιο αγαπημένη μας συλλογή μέχρι στιγμής».

Η αισθητική του brand παραμένει σταθερή, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται μέσα από τη σύγχρονη ανάγκη για απλότητα και καθημερινό στιλ. «Οι διεθνείς τάσεις σε μια τρελή καθημερινότητα που απαιτεί την επιστροφή στην απλότητα προτάσσουν ανεπιτήδευτο στιλ, ρούχα που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλάζοντας το styling. Αυτό ακριβώς έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε. Ρούχα που φέρνουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ άνεσης και κομψότητας».

Η Greatness Athens είναι η Αθήνα όπως τη ζει η νέα γενιά. Με αυτοπεποίθηση, με ελευθερία, με ρυθμό.

TSO

Ο TSO είναι ένας καλλιτέχνης που αρνείται να χωρέσει σε κατηγορίες. Μετατρέπει κάθε εμπειρία της ζωής του σε μουσική και ενώνει το ποιητικό με το κωμικό, το underground με το λαϊκό, το αυθόρμητο με το μελετημένο. Ανήκει στη νέα γενιά που διαλύει τα όρια ανάμεσα στο alternative και το mainstream, έχοντας ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στην queer και underground σκηνή της Αθήνας.

«Μου φαίνεται λίγο σουρεάλ όλη η συνθήκη. Κάποτε έβλεπα το παλιό Next Top Model που το παρουσίαζε η Βίκυ και τώρα συνεργαζόμαστε. Ο παιδικός μου εαυτός θα ήταν περήφανος. Ο τωρινός μου εαυτός είναι ενθουσιασμένος. Προσπαθώ να το απολαύσω και να περάσω καλά γιατί θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που αφορά δύο στοιχεία που αγαπώ, τη μουσική και τη μόδα».

Για εκείνον, η μόδα δεν είναι διακοσμητική, αλλά μια μορφή έκφρασης εξίσου ουσιαστική με τη μουσική. «Για μένα και η μόδα είναι τέχνη όπως ακριβώς και η μουσική. Είναι ένα κουστούμι που επιλέγουμε να φοράμε και να μας καθορίζει, είτε αυτό είναι ένα μπλε τζιν και ένα φανελάκι είτε το πιο avant garde ρούχο. Φοράμε τον χαρακτήρα μας».

Η συνεργασία του με τη Greatness Athens προέκυψε μέσα από την πρόκληση της αντίθεσης. «Το brand με ενθουσιάζει για δύο λόγους. Πρώτον επειδή με μία πρώτη επαφή δεν θεωρούσα πως είναι ένα brand που θα ήθελε τον TSO ως ambassador, από την άποψη του ότι είναι ένα clean cut brand και η περσόνα μου είναι λίγο πιο edgy. Αυτό το clash μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και όχι αναμενόμενο. Δεύτερον, μου αρέσει πολύ η urban νοοτροπία του brand γιατί, όπως μου το περιέγραψε η Βίκυ, είναι ένα brand που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς εξαιρέσεις, με σκοπό τον αντικατοπτρισμό της Αθήνας του 2025. Μίας μίξης ανθρώπων, τάξεων και ιστοριών».

Στο MadWalk 2025 by Three Cents, ο TSO θα φέρει τη δική του ενέργεια στη σκηνή, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική, μόδα και προσωπική ταυτότητα. «Θέλω να απορήσουν για το τι ακούν και βλέπουν αλλά να περάσουν καλά και να χορέψουν, έστω και αν το κάνουν από guilty pleasure. Θέλω να καταλάβουν τι εστί TSO».

Η συνάντηση του TSO με τη Greatness Athens δεν είναι απλώς μια συνεργασία. Είναι η απόδειξη ότι όταν η μόδα και η μουσική μοιράζονται την ίδια ψυχή, γεννιέται κάτι αληθινό.

