Κουράστηκες από το total black; Δες τις αποχρώσεις που θα ανανεώσουν το στιλ σου

Οι ουδέτερες και γήινες αποχρώσεις που παίρνουν τη θέση του μαύρου και φέρνουν φθινοπωρινό χαρακτήρα στα σύνολά σου
Το μαύρο παραμένει κλασική επιλογή, καθώς η ευελιξία και η διαχρονική του κομψότητα το καθιστούν απαραίτητο σε κάθε ντουλάπα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η υπερβολική μονοχρωμία μπορεί να κουράσει, γι’ αυτό η προσθήκη χρωμάτων ή ουδέτερων τόνων αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να ανανεώσεις το στιλ σου χωρίς να θυσιάσεις την κομψότητα.

Η φθινοπωρινή παλέτα χαρακτηρίζεται από γήινες και muted αποχρώσεις, όπως η σοκολατί, το βαθύ μπορντό, το μοκα και η ελιά, που συνδυάζονται εύκολα με βασικά κομμάτια και denim. Τα χρώματα αυτά προσφέρουν ποικιλία στη στιλιστική προσέγγιση, από outerwear και παπούτσια μέχρι αξεσουάρ και πλεκτά, ενώ διατηρούν μια κομψή, minimal αισθητική. Επιπλέον, τα animal prints και οι πιο ζεστοί τόνοι, όπως το καμμένο πορτοκαλί, προσθέτουν ενδιαφέρον χωρίς να κυριαρχούν, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που αναδεικνύει κάθε φθινοπωρινό look.

https://www.instagram.com/elliee.rob/

Σοκολατί

Οι πλούσιες αποχρώσεις της σοκολάτας, του espresso και του μοκα κυριαρχούν φέτος στα πανωφόρια, τα παπούτσια και τα πλεκτά. Η πολυμορφία του τόνου επιτρέπει τη δημιουργία μονόχρωμων συνδυασμών με διαφορετικές υφές, όπως δέρμα και μαλλί, δίνοντας κομψό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές.

https://www.instagram.com/nowizaa/

Denim

Το σύνολο από denim σε διαφορετικές αποχρώσεις παραμένει κλασικό και ευέλικτο. Συνδυάστε διάφορα washes για ένα στιλιστικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα ή συνδυάστε το με ουδέτερους τόνους για πιο ισορροπημένα looks.

https://www.instagram.com/shelly.camar/

Olive Green

Η βαθιά πράσινη απόχρωση της ελιάς προσφέρει γήινη αισθητική και συνδυάζεται εύκολα με ουδέτερα κομμάτια, τζιν ή αξεσουάρ σε έντονες αποχρώσεις, όπως κόκκινο, για ένα διακριτικό αλλά κομψό statement.

https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23olivegreenoutfit

Μπορντό 

Το μπορντό, ως θερμός τόνος του κόκκινου, ενισχύει την αίσθηση φθινοπωρινού στιλ. Ιδανικό για πανωφόρια, φούστες και αξεσουάρ, προσφέρει ένταση χωρίς να υπερφορτώνει το σύνολο.

https://www.instagram.com/chlce/

Κρεμ 

Οι ανοιχτές, creamy αποχρώσεις είναι ιδανικές για cozy-chic εμφανίσεις. Καταπληκτικά για πλεκτά, παντελόνια και παλτό, δημιουργούν κομψή αντίθεση με πιο σκούρα κομμάτια και προσθέτουν φως στη γκαρνταρόμπα.

https://www.instagram.com/storets/

Animal prints

Τα animal prints, όπως leopard και zebra, παραμένουν δημοφιλή και προσφέρουν μία διαφορετική διάσταση στα ουδέτερα σύνολα. Μπορούν να εμφανιστούν σε πανωφόρια, παπούτσια ή αξεσουάρ για να δώσουν χαρακτήρα σε πιο ήσυχες εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/joovillar/

Καμμένο πορτοκαλί

Οι ζεστές, καφέ-πορτοκαλί αποχρώσεις προσθέτουν φθινοπωρινό τόνο σε πλεκτά, πανωφόρια και παπούτσια. Συνδυάζονται εύκολα με γήινες αποχρώσεις ή ουδέτερα και αποτελούν ιδανικό τρόπο για να ζωντανέψει κανείς το look χωρίς υπερβολές.

https://www.instagram.com/styleandlatte/

Fashion fashion trends
