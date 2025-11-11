Μουσικά Νέα 11.11.2025

Η Charli XCX γράφει το πιο σκοτεινό της τραγούδι για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη (Video)

Η Emerald Fennell καλεί τη Charli XCX για το soundtrack της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Wuthering Heights» και το House γίνεται η πιο γοτθική στιγμή της καριέρας της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Charli XCX παρουσιάζει το «House», το πρώτο τραγούδι που προέκυψε από τη συμμετοχή της στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Wuthering Heights» της Emerald Fennell με τον Jacob Elordi και τη Margot Robbie. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα υποβλητικό, σχεδόν στοιχειωμένο βίντεο σε σκηνοθεσία του Mitch Ryan, ο οποίος είχε επίσης σκηνοθετήσει το «Party 4 U». Στο οπτικό αφήγημα συμμετέχει και ο John Cale των Velvet Underground, προσθέτοντας μια μοναδική, σκοτεινή χροιά με την αφήγησή του.

Διάβασε επίσης: Το naked dress της Margot Robbie κάνει τις γυναίκες να λιμοκτονούν

Το βίντεο εξελίσσεται μέσα σε ένα μουντό, εσωστρεφές περιβάλλον. Η Charli XCX ξυπνά σε ένα σκοτεινό σπίτι, χύνει ζεστό κερί πάνω στο σώμα της και περιπλανιέται στους χώρους, ενώ ένα κοράκι εισβάλλει σε ένα από τα δωμάτια. Στο αποκορύφωμα της σκηνής, η Charli XCX και ο John Cale τραγουδούν σχεδόν δαιμονικά τον στίχο «Νομίζω πως θα πεθάνω μέσα σε αυτό το σπίτι». Τα έγχορδα ενισχύουν την ένταση μέχρι την κορύφωση και η Charli XCX αφήνει μια σπαρακτική κραυγή, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο στίχο. Η αφήγηση του John Cale κλείνει το βίντεο με την πρόταση «Σε κάθε δωμάτιο ακούω σιωπή», ενώ η εικόνα μεταφέρεται σε ένα δάσος όπου η Charli XCX κείτεται πάνω σε φύλλα, ντυμένη στα λευκά.

Σε δήλωσή της, η Charli XCX περιγράφει πώς ξεκίνησε η συνεργασία με την Emerald Fennell. «Πέρσι τα Χριστούγεννα δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την Emerald Fennell που με ρωτούσε αν θα με ενδιέφερε να γράψω ένα τραγούδι για τη μεταφορά της στο κινηματογραφικό “Wuthering Heights”. Διάβασα αμέσως το σενάριο και ένιωσα τεράστια έμπνευση. Μαζί με τον Finn Keane αρχίσαμε να δουλεύουμε όχι σε ένα, αλλά σε πολλά τραγούδια που συνδέονταν με τον κόσμο που εκείνη δημιουργούσε.  Η ταινία «Wuthering Heights» της Emerald Fennell θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13 Φεβρουαρίου, με πρωταγωνιστές τον Jacob Elordi και τη Margot Robbie.

Διάβασε επίσης: Η Emerald Fennell υπερασπίζεται τα άκρως ερωτικά Ανεμοδαρμένα Ύψη

