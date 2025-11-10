Celeb News 10.11.2025

Συγκλονίζει η περιγραφή της Angelina Jolie από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας

Η Angelina Jolie περιγράφει με ωμή ειλικρίνεια την εμπειρία της μέσα σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου ο φόβος, η αντοχή και η ελπίδα συνυπάρχουν καθημερινά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Angelina Jolie, η διάσημη ηθοποιός και πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, μοιράστηκε μια συγκλονιστική μαρτυρία για την πρόσφατη επίσκεψή της στις ουκρανικές πόλεις Νικολάεφ και Χερσώνα, όπου συναντά καθημερινά ανθρώπους που ζουν υπό συνεχή απειλή. Σε μια εκτενή ανάρτησή της στο Instagram, η Angelina Jolie αποκάλυψε με λεπτομέρειες την πραγματικότητα που βιώνουν οι οικογένειες στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως περιέγραψε, η παρουσία των drones είναι αδιάκοπη, σχεδόν αποπνικτική. «Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία. Ακούς ένα βουητό χαμηλά στον ουρανό», έγραψε χαρακτηριστικά. Η ίδια εξήγησε πως οι κάτοικοι έχουν βαφτίσει αυτήν τη φρίκη «σαφάρι ανθρώπων», καθώς τα drones χρησιμοποιούνται για να εντοπίζουν, να κυνηγούν και να τρομοκρατούν αμάχους χωρίς σταματημό. «Σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να σταματήσουμε και να περιμένουμε, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας. Εγώ φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό και έμεινα εκεί λίγες ημέρες. Οι οικογένειες ζουν έτσι καθημερινά».

Στην ανάρτησή της, η Angelina Jolie τόνισε επίσης ότι, μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες, οι κάτοικοι επιμένουν να διατηρούν την καθημερινότητά τους. «Έχουν μεταφέρει τα σχολεία, τις κλινικές και τους παιδικούς σταθμούς σε ενισχυμένα υπόγεια, αποφασισμένοι ότι η ζωή τους πρέπει να συνεχιστεί», σημείωσε. Παράλληλα, πολλοί της εξέφρασαν τη βαριά ψυχολογική πίεση που βιώνουν και τον φόβο ότι ο κόσμος τούς έχει ξεχάσει.

%3D%3D

Η Angelina Jolie επέκτεινε τη σκέψη της πέρα από την Ουκρανία, αναφερόμενη σε περιοχές όπως το Σουδάν, η Γάζα, η Υεμένη και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου οι πολίτες υφίστανται καθημερινά αδικαιολόγητη βία. «Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς, σε έναν κόσμο με τόσο μεγάλη δυνατότητα διπλωματίας, οι άμαχοι συνεχίζουν να υποφέρουν, σαν να μην υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν οι ισχυροί για να προστατευθούν εξίσου όλοι οι άνθρωποι», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τη σκοτεινή πραγματικότητα, η Angelina Jolie βρήκε ελπίδα στις τοπικές οργανώσεις και στους εθελοντές που εργάζονται ακούραστα. Μίλησε με θαυμασμό για ομάδες όπως οι Marsh Zhinok, GEN Ukrainian, Fight for Right και Help Ukraine Team, επιμένοντας ότι η δύναμη και η αποφασιστικότητά τους πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως. «Αν εκείνοι βρίσκουν τη δύναμη, τότε οι κυβερνήσεις οφείλουν να είναι ικανές να κάνουν το ίδιο», έγραψε.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ANGELINA JOLIE
