Η Angelina Jolie ρίχνει μαύρη πέτρα στο Hollywood και φεύγει για το άγνωστο

Η Angelina Jolie ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, μακριά από το Hollywood, εστιάζοντας στην οικογένεια και τη δημιουργικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Angelina Jolie βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής της ζωής της. Μετά από χρόνια αφοσίωσης στην οικογένεια, τη φιλανθρωπία και τη μεγάλη καριέρα στο Hollywood, η 50χρονη ηθοποιός φαίνεται έτοιμη για μια νέα αρχή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα γνώριμα στερεότυπα της αμερικανικής showbiz.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, καθώς προωθούσε την ταινία της «Couture», αποκάλυψε ότι αναζητά ισορροπία, έμπνευση και μια ζωή πιο κοντά στις πραγματικές της αξίες, ενώ παράλληλα παραμένει αφοσιωμένη στα παιδιά και τις δημιουργικές της φιλοδοξίες.

Στη συνέντευξη, η Angelina Jolie κλήθηκε να μιλήσει για τη σχέση της με την Αμερική και την καλλιτεχνική της πορεία. «Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση», δήλωσε με σκέψη, προσθέτοντας: «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τη νιώθω σαν τη δική μου».

Η ηθοποιός προγραμματίζει να αφήσει το Λος Άντζελες μετά τα γενέθλια των διδύμων της τον Ιούλιο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετά από το επίπονο διαζύγιο από τον Brad Pitt. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιο ανάλαφρη και έτοιμη να επανεφεύρει τον εαυτό της, ενώ παραμένει αφοσιωμένη στην οικογένειά της και τη δημιουργικότητά της.

Έχει ισχυρούς δεσμούς με διάφορες χώρες και σχεδιάζει να ζήσει μέρος της ζωής της στην Καμπότζη, όπου υιοθέτησε τον Maddox, στη Γαλλία, όπου γεννήθηκαν τα δίδυμα Knox και Vivienne, και στην Αφρική, χώρες συνδεδεμένες με τα παιδιά της. «Ζει καλύτερα μακριά από το Hollywood», λέει πηγή κοντά της, τονίζοντας ότι αντλεί έμπνευση από διαφορετικούς πολιτισμούς και αγαπά να περιβάλλεται από ανθρώπους που την εμπνέουν.

Η καριέρα της θα συνεχίσει να έχει κεντρικό ρόλο, με την Angelina Jolie να σκηνοθετεί και να παράγει ταινίες εκτός ΗΠΑ, ενώ το σπίτι της στο Los Feliz, αξίας 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να πωληθεί τον Σεπτέμβριο του 2026. Παράλληλα, η ανθρωπιστική της δράση θα παραμείνει προτεραιότητα, με έμφαση στην Καμπότζη, το Βιετνάμ και την Αφρική, ενώ θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ.

Angelina Jolie
https://www.instagram.com/angelinajolie/

Επίσης, παραμένει αφοσιωμένη στα παιδιά της, τα οποία έχουν αναπτύξει ταλέντα στον κινηματογράφο, τη μουσική, τη μόδα και τον χορό. Ο Maddox ενδιαφέρεται για τη σκηνοθεσία και την υποκριτική, η Shiloh χορεύει, η Zahara σπουδάζει, ο Pax έχει κλίση στη φωτογραφία και τη μόδα, ενώ η Vivienne σχεδιάζει να ασχοληθεί με το θέατρο.

Παρά την έντονη δημοσιότητα και τα χρόνια που ακολούθησαν το διαζύγιο από τον Brad Pitt, η Angelina Jolie φαίνεται να ανακτά ξανά την εσωτερική της ισορροπία, επικεντρωμένη στη δημιουργία, τη μητρότητα και την προσωπική της ευτυχία. «Τα παιδιά της είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία», αναφέρει πηγή, προσθέτοντας ότι νιώθει για πρώτη φορά εδώ και χρόνια πραγματικά ελεύθερη και εμπνευσμένη.

