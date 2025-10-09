Celeb News 09.10.2025

Η Βίκυ Κουλιανού ξαναζωντανεύει τη χρυσή εποχή των ’90s δίπλα στον Gianni Versace

Μια σπάνια φωτογραφία της Βίκυς Κουλιανού δίπλα στον Gianni Versace θυμίζει τη χρυσή εποχή της μόδας των ’90s
Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από εκείνες τις ημέρες που η Βίκυ Κουλιανού περπατούσε στις πασαρέλες του Μιλάνου πλάι στον Gianni Versace, και η εικόνα της παραμένει ζωντανή στη μνήμη όσων αγάπησαν τη μόδα των ’90s. Πρόσφατα, η Ελληνίδα καλλονή μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία από εκείνη την εποχή, ξυπνώντας αναμνήσεις από μια δεκαετία γεμάτη χρώμα, λάμψη και στιλ.

Στην εικόνα, η Βίκυ Κουλιανού φοράει ένα έντονο top με τονισμένους ώμους και χαρακτηριστικά μοτίβα Versace, συνδυασμένο με μια μακριά pencil φούστα που αναδεικνύει τη φιγούρα της. Το στιγμιότυπο αποπνέει ζωντάνια, αυτοπεποίθηση και θεατρικότητα, όλα τα στοιχεία που καθόρισαν τον οίκο Versace εκείνη την εποχή.

Διάβασε επίσης: Versace SS 2026: Ο Dario Vitale δίνει νέα πνοή στα 80s με έντονες σιλουέτες και λεπτομέρειες όλο υπονοούμενα

Η συνεργασία της με τον Gianni Versace δεν ήταν απλώς επαγγελματική. Το μοντέλο έγινε μια από τις πιο λαμπερές μούσες του, συνδυάζοντας την εκρηκτική της παρουσία με την κομψότητα των ρούχων του Ιταλού σχεδιαστή. Κάθε της εμφάνιση στις πασαρέλες και στα λαμπερά shows της δεκαετίας του ’90 μετέφερε το μήνυμα της γυναικείας δύναμης και της ανεξαρτησίας, στοιχεία που ο Versace λάτρευε να αναδεικνύει μέσα από τις δημιουργίες του.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε είναι κάτι περισσότερο από ένα στιγμιότυπο. Είναι μια επιστροφή σε μια εποχή όπου η μόδα είχε πάθος και προσωπικότητα, όπου κάθε ρούχο ήταν θεατρική δήλωση και κάθε παρουσία στις πασαρέλες ένα γεγονός. Τριάντα χρόνια μετά, η εικόνα της Βίκυς Κουλιανού πλάι στον Gianni Versace παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο της χρυσής εποχής της μόδας.

Διάβασε επίσης: Versace Embodied: Ο Dario Vitale επανερμηνεύει την κληρονομιά του οίκου

