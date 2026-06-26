Stranger Things reunion: Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί

Η πρωταγωνίστρια έλαμψε στο κόκκινο χαλί, ενώ η ταινία ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Netflix την 1η Ιουλίου

Με μια ματιά Η Millie Bobby Brown έκανε πρεμιέρα για το "Enola Holmes 3" στη Νέα Υόρκη.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε ο σύζυγός της, Jake Bongiovi.

Η Millie Bobby Brown συναντήθηκε με τον Noah Schnapp από το "Stranger Things".

Το "Enola Holmes 3" θα κυκλοφορήσει στο Netflix την 1η Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Millie Bobby Brown επέστρεψε στον ρόλο που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια θεατές, με το «Enola Holmes 3» να κάνει την εντυπωσιακή του πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο ιστορικό The Plaza Hotel της Νέας Υόρκης. Η νεαρή σταρ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί πιο λαμπερή από ποτέ, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Jake Bongiovi, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή για το νέο κεφάλαιο της αγαπημένης sleuth, η οποία αυτή τη φορά ταξιδεύει μέχρι τη Μάλτα για τον γάμο της. Ωστόσο, η ευτυχία ανατρέπεται όταν ο αδελφός της, Sherlock Holmes (τον οποίο υποδύεται ο Henry Cavill), εξαφανίζεται, οδηγώντας την Ενόλα σε μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση γεμάτη μυστήριο.

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Μια βραδιά γεμάτη αστέρια

Στην πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» ο σκηνοθέτης Philip Barantini και πολλοί από τους συμπρωταγωνιστές της ταινίας, όπως οι Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Nicholas Aaron και Joe Azzopardi.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η συνάντηση της Brown με τον συμπρωταγωνιστή της από το «Stranger Things», Noah Schnapp, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τη φίλη του μετά το πρόσφατο φινάλε της εμβληματικής σειράς του Netflix.

Το «Enola Holmes 3» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix την 1η Ιουλίου, με τους φαν να ανυπομονούν να δουν τη συνέχεια των περιπετειών της πολυμήχανης ηρωίδας.