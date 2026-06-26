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Μουσικά Νέα 26.06.2026

Αντώνης Ρέμος: Tο συγκινητικό του video από τη Θεσσαλονίκη

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Ο κορυφαίος ερμηνευτής επιστρέφει στη γενέτειρά του για μια συναυλία-σταθμό στην παραλία της Θεσσαλονίκης, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια πορείας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται συγκινητικό βίντεο από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη του.
  • Ο καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια καριέρας και ευχαριστεί το κοινό του.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως ο Λευκός Πύργος.
  • Μεγάλη δωρεάν συναυλία για τα 30 χρόνια του Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης, 12 Σεπτεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αντώνης Ρέμος, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, επιστρέφει στις ρίζες του και μοιράζεται μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας με το κοινό του. Σε ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε, ο τραγουδιστής μεταφέρει τους θαυμαστές του στα αγαπημένα του μέρη στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας παράλληλα έναν σύντομο απολογισμό της πορείας του που έχει σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Ο Αντώνης Ρέμος με κοστούμι σε σκηνή με κόκκινο φωτισμό, κρατώντας μικρόφωνο, σε flashback από το 2007.
https://www.instagram.com/aremovic/

«Αυτούς τους δρόμους περπάτησα παιδί. Εγώ και τα όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος», εξομολογείται ο Αντώνης Ρέμος, βαδίζοντας στα γνώριμα μονοπάτια της πόλης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το ξεκίνημα της καριέρας του, ο καλλιτέχνης θέλησε να ευχαριστήσει όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας τον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτύξει με τον κόσμο. «30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλους και όλες εσάς, με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου!», αναφέρει χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι για εκείνον το κοινό δεν είναι απλώς ακροατές, αλλά συνοδοιπόροι σε αυτή τη μακρά διαδρομή.

Ιούνιος 1996 – Ιούνιος 2026: 30 Χρόνια Αντώνης Ρέμος – Η ιστορία γράφεται ξανά στα Mad VMA!

Μια επιστροφή γεμάτη αναμνήσεις και υποσχέσεις

Στο βίντεο, ο Αντώνης Ρέμος επισκέπτεται μερικά από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, όπως ο Λευκός Πύργος και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της πόλης. Αυτή η διαδρομή δεν είναι τυχαία, καθώς η παραλία της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει το μεγάλο σκηνικό για τη συναυλία-σταθμό που ετοιμάζει. Ο καλλιτέχνης απευθύνει ένα θερμό και ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους φίλους της μουσικής του, υποσχόμενος μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

«Σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου», καταλήγει ο κορυφαίος ερμηνευτής. Η μεγάλη συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στη δισκογραφία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες και αρκετές εκπλήξεις που θα καθηλώσουν τους χιλιάδες θαυμαστές που αναμένεται να δώσουν το «παρών».

 

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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