Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

Ο Αντώνης Ρέμος συγκίνησε τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Δευτέρα»

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Ο Αντώνης Ρέμος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρόβα του για το τραγούδι «Δευτέρα» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος συγκίνησε το κοινό των MAD VMA 2026 με την ερμηνεία του τραγουδιού «Δευτέρα».
  • Η εμφάνισή του ξεχώρισε για την αισθητική, το συναίσθημα και τη σύγχρονη σκηνική προσέγγιση.
  • Η παραγωγή περιλάμβανε visuals και φωτισμούς που ενίσχυσαν την οπτικοακουστική εμπειρία.
  • Η εμφάνιση συμπίπτει με τον εορτασμό των 30 χρόνων της καλλιτεχνικής πορείας του Ρέμου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και χάρισε στο κοινό μία εμφάνιση υψηλής αισθητικής και έντονου συναισθήματος, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Δευτέρα» σε ένα act που ξεχώρισε για τη δύναμη της ερμηνείας και τη σύγχρονη σκηνική του προσέγγιση.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Με την χαρακτηριστική του παρουσία και την αμεσότητα που τον διακρίνει, ο κορυφαίος ερμηνευτής κατάφερε να δημιουργήσει από την πρώτη στιγμή μια ξεχωριστή σύνδεση με το κοινό, μετατρέποντας τη σκηνή του Tae Kwon Do σε έναν χώρο γεμάτο συναίσθημα και μουσική ένταση. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη από την πρώτη νότα. Ολόκληρος ο χώρος τραγουδούσε με μία φωνή, σε μια στιγμή που ένωσε καλλιτέχνη και κοινό με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

Με απόλυτο έλεγχο της σκηνής και τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, ο Αντώνης Ρέμος παρουσίασε το «Δευτέρα» σε μια ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή για τα φετινά βραβεία. Η ερμηνεία του ανέδειξε κάθε συναισθηματική πτυχή του τραγουδιού, ενώ η σκηνική του άνεση και η επικοινωνία με το κοινό δημιούργησαν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Ο Αντώνης Ρέμος με κοστούμι σε σκηνή με κόκκινο φωτισμό, κρατώντας μικρόφωνο, σε flashback από το 2007.
https://www.instagram.com/aremovic/

Το act πλαισιώθηκε από ειδικά σχεδιασμένα visuals, δυναμικούς φωτισμούς και μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που ενίσχυσε το συναίσθημα του τραγουδιού. Οι εικόνες στις γιγαντοοθόνες και οι εναλλαγές φωτισμών ακολουθούσαν απόλυτα τον ρυθμό της μουσικής, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα που αναδείκνυε την ατμόσφαιρα του «Δευτέρα» και πρόσφερε μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.

Με πολυετή εμπειρία, αδιαμφισβήτητη ερμηνευτική δύναμη και σκηνική αυτοπεποίθηση, ο Αντώνης Ρέμος απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της ελληνικής μουσικής. Η εμφάνισή του με το «Δευτέρα» συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει σε σκηνή με μπλε φόντο, ενώ παίζει ζωντανή ορχήστρα στο πλαίσιο του «Εγώ είμαι εδώ».
https://www.instagram.com/aremovic/

Αντώνης Ρέμος: 30 χρόνια επιτυχίες και μια εμφάνιση-ορόσημο

Ο Αντώνης Ρέμος επέστρεψε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της φετινής διοργάνωσης. Με μια πορεία που μετρά τρεις δεκαετίες επιτυχιών, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι, έχοντας χαρίσει στο κοινό μερικές από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

Η παρουσία του στα φετινά βραβεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 30 χρόνων της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο κορυφαίος ερμηνευτής θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, της πόλης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, γιορτάζοντας μαζί με το κοινό μια σπουδαία μουσική πορεία.

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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