Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia μόλις αποθεώθηκαν με μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα

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Το κοινό σιγοτραγουδούσε κάθε λέξη καθώς ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia χάρισαν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των MAD VMA 2026
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Αντώνης Ρέμος και Klavdia αποθεώθηκαν στα MAD VMA 2026 με ντουέτο.
  • Η εμφάνισή τους στο Tae Kwon Do χαρακτηρίστηκε γεμάτη συναίσθημα και χημεία.
  • Ερμήνευσαν το τραγούδι «Πού να 'σαι», συγκινώντας το κοινό.
  • Η συνεργασία τους έφερε κοντά δύο γενιές της ελληνικής μουσικής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές συναντήσεις των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε μόλις στη σκηνή του Tae Kwon Do, με τον Αντώνη Ρέμο και την Klavdia να ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ιδιαίτερο ντουέτο που καθήλωσε το κοινό. Οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν μια γεμάτη συναίσθημα εμφάνιση, με τη χημεία τους επί σκηνής να είναι εμφανής από την πρώτη στιγμή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των θεατών και ξεχώρισε ως μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.

 

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Ερμήνευσαν το αγαπημένο «Πού να ‘σαι» και χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Με έντονο συναίσθημα, ατμοσφαιρικό σκηνικό και ερμηνείες που άγγιξαν το κοινό, οι δύο καλλιτέχνες δημιούργησαν μια μοναδική μουσική στιγμή, αποδεικνύοντας τη δυνατή σκηνική τους χημεία. Οι φωνές τους έδεσαν αρμονικά από την πρώτη νότα, με το Tae Kwon Do να παρακολουθεί μαγεμένο και να ανταποδίδει με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στο φινάλε της εμφάνισής τους.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

Η λιτή αλλά ατμοσφαιρική σκηνοθετική προσέγγιση, οι κινηματογραφικοί φωτισμοί και η ερμηνευτική ένταση των δύο καλλιτεχνών συνέθεσαν ένα act που αναμένεται να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό και τους θεατές στο στάδιο, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ήδη ένα από τα highlights της βραδιάς.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Η Κλαυδία εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό, λαμπερό μακρύ φόρεμα που ενίσχυε τη δραματικότητα και τη συναισθηματική ένταση της ερμηνείας της, ενώ ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε ένα σικ, ολόμαυρο κοστούμι, προσδίδοντας κομψότητα και διαχρονική φινέτσα στη σκηνική του παρουσία.

Αντώνης Ρέμος: Το μεγάλο όνομα των φετινών MAD VMA

Ο Αντώνης Ρέμος, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής, έρχεται στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ως το μεγάλο όνομα του φετινού lineup. Με μια πορεία τριών δεκαετιών γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, έχει συνδέσει τη φωνή του με τις πιο σημαντικές στιγμές των ζωών μας, από τους μεγάλους έρωτες μέχρι τους πιο δύσκολους αποχωρισμούς.

Ο Αντώνης Ρέμος με κοστούμι σε σκηνή με κόκκινο φωτισμό, κρατώντας μικρόφωνο, σε flashback από το 2007.
https://www.instagram.com/aremovic/

Η εμφάνισή του στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον ίδιο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιήσει στις 12 Σεπτεμβρίου στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, στην Παραλία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

Klavdia: Μια σπουδαία φωνή της νέας γενιάς

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου θα βρεθεί η Klavdia, η οποία συνεχίζει μια εντυπωσιακή χρονιά γεμάτη επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις. Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της και τη σκηνική της ωριμότητα, η Klavdia έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και την αναγνώριση της μουσικής βιομηχανίας.

klavdia
https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Η συνάντηση του Αντώνη Ρέμου και της Klavdia στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ φέρνει κοντά δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής, σε μια συνεργασία που συνδυάζει εμπειρία, συναίσθημα και φρεσκάδα. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο μιλούν ήδη για μία από τις πιο συγκινητικές εμφανίσεις της βραδιάς.

Κεντρική φωτογραφία: Akim Τσατσούλης

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Klavdia Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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