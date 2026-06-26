Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 26.06.2026

Γιατί ο Θοδωρής Φέρρης άφησε στο «διαβάστηκε» την Ανδρομάχη; Η viral απάντηση της τραγουδίστριας

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Η Ανδρομάχη μίλησε backstage στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και απάντησε για το viral «διαβάστηκε» και τον Θοδωρή Φέρρη
Ειρήνη Στόφυλα

Η Ανδρομάχη βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Tae Kwon Do στις 18 Ιουνίου, όχι μόνο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση στη σκηνή αλλά και για τις αποκαλυπτικές της απαντήσεις στη backstage συνέντευξη με τους superhosts Μαριάννα Γαρυφαλλίδη και Γιώργο Ντάβο.

andromaxi
https://www.instagram.com/andromache_dim

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν υπάρχει καλλιτέχνης που την έχει αφήσει στο «διαβάστηκε». Με χιούμορ και ειλικρίνεια απάντησε: «Ο Θοδωρής Φέρρης και του ξαναέστειλα για να το δει. Μου ζήτησε συγγνώμη κι μου είπε ότι ξεχάστηκε».

Με νησιώτικο αέρα και καλοκαιρινό παλμό η Ανδρομάχη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η ερώτηση που ακολούθησε είχε πιο καλοκαιρινή διάθεση, καθώς οι superhosts τη ρώτησαν ποιον καλλιτέχνη θα έπαιρνε μαζί της σε διακοπές και ποιον όχι. Η Ανδρομάχη απάντησε: «Θα έπαιρνα στις διακοπές μαζί μου τον Θοδωρή, θα γελούσαμε όλη μέρα». Στην ερώτηση για το ποιον δεν θα επέλεγε, η τραγουδίστρια κράτησε χαμηλούς τόνους και έδωσε απάντηση αποκλειστικά στους παρουσιαστές, χωρίς να απαντήσει δημόσια.


Το εκρηκτικό act της Ανδρομάχης στα MAD VMA 2026

Η εμφάνιση της Ανδρομάχης στη σκηνή των MAD VMA 2026 ήταν από τις πιο feel-good στιγμές της βραδιάς. Με το Tae Kwon Do να μετατρέπεται σε ένα καλοκαιρινό πάρτι, η τραγουδίστρια έφερε νησιώτικη αύρα, χορό και ανεβασμένη ενέργεια από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η ίδια άνοιξε το act της με την επιτυχία «Καλέ ποιος είναι αυτός», ενώ το κοινό συμμετείχε έντονα, δημιουργώντας ατμόσφαιρα πανηγυριού. Στη συνέχεια, η σκηνή υποδέχθηκε τη Τζένη Κατσίγιαννη, η οποία ερμήνευσε το viral hit της «Πες μου πώς σε λένε», δημιουργώντας ένα δυναμικό μουσικό πέρασμα. Το mash up των δύο καλλιτεχνών ένωσε ιδανικά τα τραγούδια τους, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα σύγχρονο ελληνικό πανηγύρι, με έντονη χημεία και ανεβασμένο ρυθμό που ξεσήκωσε το κοινό.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την Ανδρομάχη σε τροχιά μεγάλης επιτυχίας, με το νέο της τραγούδι «Σούσουρο» να έχει γίνει viral στα social media και να κυριαρχεί στο TikTok. Το κομμάτι, που υπογράφει η ίδια σε μουσική και στίχους, συνδυάζει την αισθητική του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με σύγχρονη παραγωγή, κερδίζοντας θετικά σχόλια.

Το act της στα MAD VMA 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονη καλοκαιρινή ενέργεια, με τη σκηνή να γεμίζει χρώμα, ρυθμό και θετική διάθεση. Από το πρώτο λεπτό, το κοινό μπήκε σε απόλυτο summer mood, ενώ η Ανδρομάχη κατάφερε να συνδυάσει χορό, τραγούδι και σκηνική παρουσία σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά acts της βραδιάς.

https://www.instagram.com/andromache_dim
https://www.instagram.com/andromache_dim

Το «Σούσουρο» συνεχίζει να ανεβαίνει στα social media, με χιλιάδες δημιουργίες στο TikTok, ενώ το μουσικό βίντεο του τραγουδιού έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια. Με την ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik Records, η Ανδρομάχη δείχνει πως βρίσκεται σε μια από τις πιο δυναμικές φάσεις της καριέρας της, έτοιμη για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ανδρομάχη
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