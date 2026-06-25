Taylor Swift & Travis Kelce: Ο «κανόνας» για τα δώρα στον γάμο τους

Με μια ματιά Το ζευγάρι Taylor Swift και Travis Kelce δεν επιθυμεί δώρα από τους καλεσμένους του.

Ο George Kittle σκοπεύει να κάνει ένα προσωπικό δώρο στον Travis Kelce.

Η Taylor Swift εμφανίστηκε απρόσμενα στη σκηνή της συναυλίας «Tight Ends & Friends».

Η Ελλάδα ακούγεται ως πιθανός προορισμός για το ταξίδι του μέλιτος του ζευγαριού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προετοιμασία για τον πολυσυζητημένο γάμο των Taylor Swift και Travis Kelce συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα, με νέες λεπτομέρειες από το παρασκήνιο να έρχονται στο φως. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ιδιαίτερος «κανόνας» που φαίνεται πως έχει θέσει το ζευγάρι προς τους καλεσμένους του, δίνοντας έναν πιο προσωπικό και συμβολικό τόνο στη μεγάλη τους ημέρα.

Ο George Kittle αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο ExtraTV, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Tight Ends & Friends», πως οι δύο σταρ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούν δώρα από τους καλεσμένους τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «απολύτως κανένα δώρο». Παρόλα αυτά, ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να κάνει μια μικρή εξαίρεση, καθώς σκέφτεται ένα προσωπικό δώρο για τον Travis Kelce, γνωρίζοντας την αγάπη του για τα παλιά νομίσματα.

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Η αποκάλυψη έγινε μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα ενθουσιασμού γύρω από την εκδήλωση «Tight End University», την οποία έχουν δημιουργήσει οι Travis Kelce, George Kittle και Greg Olsen. Στο πλαίσιο του φετινού event, η συναυλία «Tight Ends & Friends» στο Νάσβιλ είχε και μια ξεχωριστή στιγμή: η Taylor Swift εμφανίστηκε απρόσμενα στη σκηνή μαζί με την Lainey Wilson, ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Love Story». Η ίδια ανέφερε ότι η επιλογή του τραγουδιού έγινε κατόπιν, φωτογραφίζοντας τον George Kittle.

Λίγο πριν τον γάμο του ζευγαριού, που σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται γύρω στο Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, το ενδιαφέρον γύρω από την τελετή μεγαλώνει συνεχώς. Ο Kittle, μιλώντας στο People, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη Swift, λέγοντας: «Είναι ένα τόσο καταπληκτικό άτομο που μας έδωσε τον χρόνο της τόσο κοντά στον γάμο της, γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες που είναι εδώ».

Στο ίδιο κλίμα, ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Andy Reid, αστειεύτηκε για το δικό του δώρο, αναφέροντας πως θα προσφέρει στον Travis Kelce… νέες επιθετικές πάσες και plays, δείχνοντας με χιούμορ το κλίμα χαράς γύρω από τον γάμο. Παράλληλα, έντονη συζήτηση έχει ξεκινήσει για το ταξίδι του μέλιτος, με την Ελλάδα να ακούγεται ως πιθανός προορισμός για το ζευγάρι.