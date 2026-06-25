Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 25.06.2026

Taylor Swift & Travis Kelce: Ο «κανόνας» για τα δώρα στον γάμο τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο περίεργος «κανόνας» για τα δώρα γάμου που ζήτησαν από τους καλεσμένους η Taylor Swift και ο Travis Kelce
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το ζευγάρι Taylor Swift και Travis Kelce δεν επιθυμεί δώρα από τους καλεσμένους του.
  • Ο George Kittle σκοπεύει να κάνει ένα προσωπικό δώρο στον Travis Kelce.
  • Η Taylor Swift εμφανίστηκε απρόσμενα στη σκηνή της συναυλίας «Tight Ends & Friends».
  • Η Ελλάδα ακούγεται ως πιθανός προορισμός για το ταξίδι του μέλιτος του ζευγαριού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προετοιμασία για τον πολυσυζητημένο γάμο των Taylor Swift και Travis Kelce συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα, με νέες λεπτομέρειες από το παρασκήνιο να έρχονται στο φως. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ιδιαίτερος «κανόνας» που φαίνεται πως έχει θέσει το ζευγάρι προς τους καλεσμένους του, δίνοντας έναν πιο προσωπικό και συμβολικό τόνο στη μεγάλη τους ημέρα.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce ανταλλάσσουν ένα φιλί, καθώς ο γάμος τους γράφει ιστορία πριν καν γίνει.
Πηγή: FOX

Ο George Kittle αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο ExtraTV, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Tight Ends & Friends», πως οι δύο σταρ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούν δώρα από τους καλεσμένους τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «απολύτως κανένα δώρο». Παρόλα αυτά, ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να κάνει μια μικρή εξαίρεση, καθώς σκέφτεται ένα προσωπικό δώρο για τον Travis Kelce, γνωρίζοντας την αγάπη του για τα παλιά νομίσματα.

Πυρετός προετοιμασιών στο Rhode Island – Η Taylor Swift ετοιμάζεται για το «ναι»;

Η αποκάλυψη έγινε μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα ενθουσιασμού γύρω από την εκδήλωση «Tight End University», την οποία έχουν δημιουργήσει οι Travis Kelce, George Kittle και Greg Olsen. Στο πλαίσιο του φετινού event, η συναυλία «Tight Ends & Friends» στο Νάσβιλ είχε και μια ξεχωριστή στιγμή: η Taylor Swift εμφανίστηκε απρόσμενα στη σκηνή μαζί με την Lainey Wilson, ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Love Story». Η ίδια ανέφερε ότι η επιλογή του τραγουδιού έγινε κατόπιν, φωτογραφίζοντας τον George Kittle.

Η Taylor Swift στη σκηνή των iHeartRadio Music Awards 2026 μιλώντας για τον Travis Kelce.
www.instagram.com/iheartradio/

Λίγο πριν τον γάμο του ζευγαριού, που σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται γύρω στο Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, το ενδιαφέρον γύρω από την τελετή μεγαλώνει συνεχώς. Ο Kittle, μιλώντας στο People, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη Swift, λέγοντας: «Είναι ένα τόσο καταπληκτικό άτομο που μας έδωσε τον χρόνο της τόσο κοντά στον γάμο της, γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες που είναι εδώ».

Taylor Swift και Travis Kelce κρατούν χέρια, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της τραγουδίστριας.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Στο ίδιο κλίμα, ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Andy Reid, αστειεύτηκε για το δικό του δώρο, αναφέροντας πως θα προσφέρει στον Travis Kelce… νέες επιθετικές πάσες και plays, δείχνοντας με χιούμορ το κλίμα χαράς γύρω από τον γάμο. Παράλληλα, έντονη συζήτηση έχει ξεκινήσει για το ταξίδι του μέλιτος, με την Ελλάδα να ακούγεται ως πιθανός προορισμός για το ζευγάρι.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Taylor Swift Travis Kelce ΓΑΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις

Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις

25.06.2026
Επόμενο
Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

25.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Cate Blanchett «ρίχνει πόρτα» στην ανεξέλεγκτη χρήση AI – Η νέα πλατφορμα που συζητά όλη η Ευρώπη
Celeb News

Η Cate Blanchett «ρίχνει πόρτα» στην ανεξέλεγκτη χρήση AI – Η νέα πλατφορμα που συζητά όλη η Ευρώπη

25.06.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerela: Ξεκίνησε το λαμπερό τριήμερο party στην Πάρο
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerela: Ξεκίνησε το λαμπερό τριήμερο party στην Πάρο

25.06.2026
Benny Blanco: Η μητέρα του είχε «προβλέψει» τον γάμο με τη Selena Gomez χρόνια πριν
Celeb News

Benny Blanco: Η μητέρα του είχε «προβλέψει» τον γάμο με τη Selena Gomez χρόνια πριν

25.06.2026
Το τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο της Αλεξάνδρας Νίκα που «έλιωσε» το Instagram
Celeb News

Το τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο της Αλεξάνδρας Νίκα που «έλιωσε» το Instagram

25.06.2026
Zendaya: Η «βασίλισσα» του κόκκινου χαλιού φοράει t-shirt από το eBay με 35 δολάρια
Celeb News

Zendaya: Η «βασίλισσα» του κόκκινου χαλιού φοράει t-shirt από το eBay με 35 δολάρια

25.06.2026
Η Kate Hudson βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές – Η εμφάνιση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν την Σκιάθο
Celeb News

Η Kate Hudson βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές – Η εμφάνιση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν την Σκιάθο

25.06.2026
Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 5α γενέθλια των δίδυμων
Celeb News

Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 5α γενέθλια των δίδυμων

25.06.2026
«Αττικόν»: Συνελήφθη 90χρονος που προσπάθησε να εισβάλει με μαχαίρι στον θάλαμο της Μάρως Κοντού
Celeb News

«Αττικόν»: Συνελήφθη 90χρονος που προσπάθησε να εισβάλει με μαχαίρι στον θάλαμο της Μάρως Κοντού

25.06.2026
Akylas: «Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και το κοινό»
Celeb News

Akylas: «Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και το κοινό»

24.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα