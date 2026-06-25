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Living 25.06.2026

Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις

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Ξέχνα το σταθερό πρόγραμμα και μάθε να διαβάζεις τα σημάδια που σου δίνουν τα φυτά σου για να τα διατηρήσεις ακμαία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το υπερβολικό πότισμα είναι η συχνότερη αιτία μαρασμού των φυτών εσωτερικού χώρου.
  • Βελτίωσε το χώμα προσθέτοντας περλίτη ή βερμικουλίτη για καλύτερο αερισμό και αποστράγγιση.
  • Μην ποτίζεις με σταθερό πρόγραμμα, αλλά έλεγχε το φυτό σου παρατηρώντας τα φύλλα και το χώμα.
  • Έλεγξε την υγρασία του χώματος βυθίζοντας το δάχτυλό σου ή σηκώνοντας τη γλάστρα για να εκτιμήσεις το βάρος της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δυσκολεύεσαι να κρατήσεις τα φυτά εσωτερικού χώρου ζωντανά; Το πρόβλημα συχνά κρύβεται στο πρόγραμμα ποτίσματος, που αποτελεί την πιο κοινή αιτία για τα «λυπημένα» και μαραμένα φύλλα. Το πότισμα σε εσωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς τα φυτά δεν αναπτύσσονται κάτω από φυσικές συνθήκες. Σε ένα τεχνητό περιβάλλον, η ισορροπία είναι εύθραυστη και, καθώς εσύ είσαι η μοναδική πηγή νερού, είναι εύκολο είτε να στερέψει το υπόστρωμα πολύ γρήγορα, είτε να το παρακάνεις με το νερό.

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Unsplash

Υπάρχει όμως ελπίδα! Μπορείς να διατηρήσεις τα φυτά σου ακμαία υιοθετώντας πιο σωστές πρακτικές. Ακολουθούν πέντε απλοί τρόποι για να αναγνωρίζεις πότε τα φυτά σου έχουν πραγματικά ανάγκη για λίγο νερό.

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1. Βελτίωσε το μείγμα χώματος

Το ακατάλληλο υπόστρωμα μπορεί να επηρεάσει την ενυδάτωση του φυτού. Ακόμα κι αν ποτίζεις σωστά, η ισορροπία νερού μπορεί να διαταραχθεί αν το χώμα δεν επιτρέπει στο νερό και τον αέρα να κυκλοφορούν. Το ιδανικό μείγμα πρέπει να συγκρατεί την απαραίτητη υγρασία, χωρίς να «πνίγει» τις ρίζες. Πρόσθεσε υλικά όπως περλίτη ή βερμικουλίτη για να εξασφαλίσεις τον σωστό αερισμό και την αποστράγγιση.

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unsplash

2. Μην ποτίζεις με βάση το ημερολόγιο

Το να ποτίζεις την ίδια μέρα κάθε εβδομάδα είναι βολικό, αλλά όχι πάντα αποτελεσματικό. Οι συνθήκες όπως ο φωτισμός, η θερμοκρασία και η υγρασία μεταβάλλονται, επηρεάζοντας πόσο νερό πίνει ένα φυτό. Αν ποτίζεις με την ίδια συχνότητα τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, κινδυνεύεις να προκαλέσεις υπερβολική υγρασία. Αντί για σταθερό πρόγραμμα, βάλε μια υπενθύμιση για να ελέγχεις το φυτό σου.

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unsplash.com

3. Παρατήρησε τα φύλλα

Τα φύλλα είναι ο καθρέφτης της υγείας του φυτού. Τα φυτά που διψούν συχνά παρουσιάζουν φύλλα που γέρνουν, μαραίνονται ή τυλίγονται προς τα μέσα. Πριν στεγνώσουν εντελώς, τείνουν να μοιάζουν μαλακά. Ένα πιο διακριτικό σημάδι είναι η απώλεια της φυσικής τους γυαλάδας: πολλά φυτά χάνουν τη λάμψη τους πριν προλάβουν να μαραθούν από τη δίψα.

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www.freepik.com

4. Έλεγξε το χώμα με τα δάχτυλα

Τα μαραμένα φύλλα μπορεί να είναι και σημάδι υπερβολικού ποτίσματος. Γι’ αυτό, ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να αγγίξεις το χώμα. Πίεσε τα δάχτυλά σου περίπου 1-2 εκατοστά μέσα στο υπόστρωμα. Αν το νιώθεις στεγνό, τότε το φυτό σου διψάει. Επίσης, παρατήρησε το χρώμα του χώματος,πολλά υποστρώματα ανοίγουν χρώμα όσο χάνουν την υγρασία τους.

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unsplash.com

5. Σήκωσε τη γλάστρα

Με τον καιρό, μπορείς να μάθεις τις ανάγκες του φυτού σου από το βάρος του. Το χώμα λειτουργεί σαν σφουγγάρι: όσο περισσότερο νερό συγκρατεί, τόσο πιο βαρύ γίνεται. Σηκώνοντας τη γλάστρα (ειδικά αν είναι μικρή), μπορείς να καταλάβεις αμέσως αν το φυτό είναι ελαφρύ και στεγνό ή βαρύ και πλήρως ενυδατωμένο.

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κηπουρική φυτά
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