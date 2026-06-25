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Life 25.06.2026

Η «Πανσέληνος της φράουλας» φέρνει ανατροπές για 4 ζώδια – Τι θα συμβεί στις 29 Ιουνίου

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Η «Πανσέληνος της φράουλας» στις 29 Ιουνίου φέρνει έντονες αλλαγές για 4 ζώδια σε καριέρα, σχέσεις και ζωή
Ειρήνη Στόφυλα

Οι τελευταίες ημέρες του Ιουνίου συνοδεύονται από ένα έντονο αστρολογικό σκηνικό που τραβάει την προσοχή αστρολόγων και λάτρεις των ζωδίων. Η Πανσέληνος του Ιουνίου, γνωστή ως «Φεγγάρι της φράουλας», σχηματίζεται στις 29 Ιουνίου, την ίδια μέρα που ξεκινά και η ανάδρομη πορεία του Ερμή, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που, σύμφωνα με αστρολογικές ερμηνείες, φέρνει αποκαλύψεις, ξεκαθαρίσματα και έντονες συναισθηματικές μεταβολές.

Pexels
Pexels

Το φαινόμενο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς ενώνει δύο διαφορετικές ενέργειες: την Πανσέληνο που φέρνει κορύφωση και διαύγεια, και τον ανάδρομο Ερμή που συνδέεται με αναθεωρήσεις, καθυστερήσεις και επιστροφές από το παρελθόν. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, είναι μια περίοδος όπου πολλά κρυμμένα ζητήματα βγαίνουν στην επιφάνεια και ζητούν λύση.

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Το αποτέλεσμα είναι μια φάση όπου η επικοινωνία δοκιμάζεται, αλλά ταυτόχρονα προκύπτει μεγαλύτερη σαφήνεια. Πολλοί καλούνται να επανεξετάσουν επιλογές πριν μπουν στο δεύτερο μισό του 2026 με πιο καθαρή εικόνα. Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι:

Άνθρωποι παρατηρούν το Φεγγάρι των Λουλουδιών και την Πανσέληνο του Μαΐου πάνω από μια πόλη.
Πηγή: Unsplash

1. Κριός

Νεαρή γυναίκα που πίνει δροσερό νερό για να αντιμετωπίσει τη ζέστη και τον καύσωνα το καλοκαίρι.
https://www.pexels.com/

Για τον Κριό, η περίοδος αυτή φέρνει εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα. Ενδέχεται να προκύψουν πληροφορίες που αλλάζουν την οπτική για μια δουλειά ή έναν στόχο, ενώ μια παλιά ευκαιρία μπορεί να επιστρέψει απρόσμενα. Η περίοδος βοηθά στο να ξεκαθαρίσει η επαγγελματική κατεύθυνση.

2. Καρκίνος

Pexels
Pexels

Ο Καρκίνος επηρεάζεται έντονα από τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό του. Παλιές αναμνήσεις, συναισθήματα και εκκρεμότητες επιστρέφουν στην επιφάνεια, δημιουργώντας έντονη εσωτερική διαδικασία. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια λειτουργεί και απελευθερωτικά, οδηγώντας σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις για σχέσεις και προσωπική ταυτότητα.

3. Ζυγός

Pexels
Pexels

Για τον Ζυγό, στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχέσεις και οι συνεργασίες. Παλιές συζητήσεις επανέρχονται και η Πανσέληνος φέρνει ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν μια σχέση εξελίσσεται ή παραμένει στάσιμη. Μπορεί να υπάρξουν επανασυνδέσεις αλλά και οριστικά ξεκαθαρίσματα.

4. Αιγόκερως

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ο Αιγόκερως καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα που αφορούν συνεργασίες, δεσμεύσεις και μακροπρόθεσμα σχέδια. Η περίοδος φέρνει επανεξέταση συμφωνιών και καθυστερημένες ευκαιρίες που μπορεί να αλλάξουν τη μελλοντική πορεία.

Pexels
Pexels

Η «Πανσέληνος της Φράουλας» σε συνδυασμό με τον ανάδρομο Ερμή δημιουργεί ένα έντονο αστρολογικό σκηνικό που, σύμφωνα με τις ερμηνείες, δεν αφήνει τίποτα κρυφό. Για αρκετά ζώδια, το τέλος του Ιουνίου λειτουργεί σαν «καθρέφτης» αποφάσεων, συναισθημάτων και σχέσεων, οδηγώντας σε ξεκαθαρίσματα πριν το νέο μισό της χρονιάς.

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