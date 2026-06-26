Ποια γνωστή fashion influencer είναι η σύντροφος του φετινού νικητή του Master Chef;

Με μια ματιά Ο Πάνος Τελάλης είναι ο νικητής του MasterChef 2026.

Η σύντροφός του, Μαλαματένια Παλατσίδη, είναι fashion influencer.

Η σχέση τους ξεκίνησε από απόσταση και διαρκεί περίπου 1,5 χρόνο.

Ο Πάνος εργαζόταν στο Άμστερνταμ για σχεδόν μια δεκαετία πριν επιστρέψει για το MasterChef. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026, Πάνος Τελάλης, δεν κατέκτησε μόνο το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, αλλά είχε και ένα δυνατό προσωπικό «στήριγμα» πίσω από τις μαγειρικές του επιτυχίες. Η σύντροφός του, Μαλαματένια Παλατσίδη, φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του μέσα στο παιχνίδι, καθώς πολλοί τη χαρακτηρίζουν ήδη ως το «γούρι» του από την πρώτη κιόλας μέρα.

Η Μαλαματένια Παλατσίδη είναι γνωστή fashion influencer και content creator, με ισχυρή παρουσία στα social media και ιδιαίτερα στο Instagram και το Facebook, όπου μετρά πάνω από 30.000 followers. Από την πρεμιέρα του MasterChef είχε δείξει δημόσια τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή του συντρόφου της, στηρίζοντάς τον σε κάθε του βήμα μέσα στον διαγωνισμό.

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Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 1,5 χρόνο και η σχέση τους ξεκίνησε από απόσταση, όταν ο Πάνος εργαζόταν ακόμα στο Άμστερνταμ. Παρά τη χιλιομετρική απόσταση, οι δυο τους κατάφεραν να χτίσουν μια δυνατή σχέση, η οποία φαίνεται να άντεξε στον χρόνο και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Πάνος έχει αναφέρει πως η Μαλαματένια είναι ο πιο αυστηρός αλλά και πιο ειλικρινής του κριτής, κάτι που τον βοηθά να εξελίσσεται διαρκώς ως επαγγελματίας μάγειρας.

Η Μαλαματένια δεν είναι απλώς η σύντροφος του νικητή, αλλά μια ανερχόμενη προσωπικότητα στον χώρο του fashion & lifestyle content, με περισσότερους από 30.000 followers. Μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media, το ζευγάρι δείχνει ιδιαίτερα δεμένο, με κοινές στιγμές που συχνά γίνονται viral. Ακόμα και ο chef Σωτήρης Κοντιζάς είχε σχολιάσει θετικά ένα δώρο της προς τον Πάνο, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση και στήριξη μεταξύ τους.

@madeofrainbow Αν δεχόμαστε και κοπλιμέντα για το styling από τον @Sotiris Kontizas πραγματικά τι άλλο ;! Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια για το όνομα μου 🥰 @ΠOSSITIVE ΘΙΝΚΙNG @MasterChef GR @stargrnews #masterchef #panostelalis @panos.telalis.only.pans ♥️ και εμένα μου έχεις λείψει απίστευτα πολύ 🥹 ♬ original sound – Malamatenia 🐒

Από την πλευρά του, ο Πάνος Τελάλης έχει μια ενδιαφέρουσα πορεία στον χώρο της γαστρονομίας. Στα 29 του χρόνια άφησε πίσω του το Άμστερνταμ, όπου ζούσε και εργαζόταν για σχεδόν μία δεκαετία, επιστρέφοντας στην Ελλάδα για να κυνηγήσει το όνειρό του στο MasterChef.

https://www.instagram.com/malamatenia.palatsidi/

Έχει εργαστεί ως Chef de Partie στο βραβευμένο εστιατόριο MOS, ενώ η μαγειρική μπήκε στη ζωή του σχεδόν τυχαία, μετά από εμπειρία του ως bartender, για να εξελιχθεί τελικά σε μεγάλο του πάθος.